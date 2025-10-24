Δύο σημαντικές φυσιογνωμίες ιστορικά για τον Ολυμπιακό, είχαν την ευκαιρία να τα πουν πριν το τζάμπολ του αγώνα με την Μπάγερν στο Μόναχο.

Αποστολή στο Μόναχο: Μάνος Φυρογένης

Ένας «θρύλος» του Θρύλου στο Μόναχο; Βεβαίως! Και μάλιστα σε κομβική, επιτελική θέση. Όπως κάποτε κοντά στο καλάθι. Ένας από τους πιο εμβληματικός ξένους που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα του Ολυμπιακού, πέρασαν και ακούμπησαν με το παραπάνω.

Ο Ντράγκαν Τάρλατς έχει μεγαλώσει εδώ και μερικούς μήνες την σερβική παροικία στην μπασκετική Μπάγερν που έχει «πλάβι» ρίζες. Από τους ανθρώπους που μεσολάβησαν και έβαλαν το χεράκι τους για να γίνει Βαυαρός ο Σπένσερ Ντίγουιντι. GM της Μπάγερν Μονάχου είναι γαρ.

Ο Τάκης Ιωαννίδης για τους Έλληνες, βετεράνος σέντερ που βρέθηκε και στην εκκίνηση του πρωινού shoot around του Ολυμπιακού, είχε την ευκαιρία να τα πει αρκετή ώρα πριν το τζάμπολ με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Νίκο Λεπενιώτη, καθήμενοι στον πάγκο των Πειραιωτών.

Στη συνέχεια και πριν επιστρέψει στα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων για τις τελευταίες οδηγίες ο Γιώργος Μπαρτζώκας, πέρασε από τους φίλους των «ερυθρολεύκων» μετά από απαίτησή τους και δεν τους χάλασε χατίρι.

Έβγαλε φωτογραφία ικανοποιώντας το αίτημα τους, με έναν προς έναν. Στο Μόναχο άλλωστε υπάρχει μεγάλος ελληνικός πυρήνας. Εξού και η πολύ μεγάλη διάθεση εισιτηρίων στην πλευρά του Ολυμπιακού, οι οποίοι γέμισαν σχεδόν το 1/3 του πανέμορφου SAP Garden στο Olympiapark.