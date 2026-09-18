Αποστολή στο Άμπου Ντάμπι: Μάνος Φυρογένης

Ο Ολυμπιακός δεν παραιτήθηκε και κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του «νεότευκτου» Super Cup στο Άμπου Ντάμπι, κάτι βέβαια που δεν τον έκανε να ευλογεί τα γέννια του.

Άλλωστε πρόκειται για περίοδο προετοιμασίας και όλοι «πρέπει να βρεθούμε στην ίδια σελίδα και να βρούμε τη χημεία μας», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας τεχνικός μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε (92-90), δεν έδειξε ευχαριστημένος από τα λάθη που έκανε η ομάδα στο στο πρώτο μέρος ενώ αναφέρθηκε στη διαφορά νοοτροπίας στην 4η περίοδο που έφερε και την ανατροπή. Μεταξύ άλλων έκανε αναφορά, αφού ρωτήθηκε, στον Εβάν Φουρνιέ χωρίς να ασχοληθεί καθόλου στη γνωστή του, αγωνιστική αξία. Αλλά στην αντίληψή του που τον κάνει και να ξεχωρίζει.

«Ήταν ένα παιχνίδι σε περίοδο προετοιμασίας αλλά έμοιζε με ματς των playoffs. Με την ένταση που οι δύο ομάδες έβγαλαν στο παρκέ και την επιθυμία που έδειξαν για να κερδίσουν το ματς. Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι υψηλού επιπέδου. Φυσικά οι δύο ομάδες δεν είναι όσο έτοιμες όσο οι προπονητές τους θα ήθελαν.

Και αν πρέπει να μιλήσω για τη δική μας ομάδα, πρέπει νε βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Αναφορικά με την επικοινωνία, κάποιες καλύτερες συνεργασίες επιθετικά και αμυντικά. Το να αποφεύγουμε τα λάθη σε τέτοιου είδους ματς. Νομίζω ότι είχαμε 11-12 στο πρώτο μέρος. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, πρέπει να προστατεύσουμε την μπάλα σερέπει να προστατεύσουμε τη μπάλα και να πάμε σε πιο ασφαλείς κατοχές. Παρόλα αυτά η νοοτροπία νικητή μας ήταν εκεί. Καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι καταφέραμε, κυρίως βελτιώνοντας την αμυντική μας επίδοση στην 4η περίοδο, το οποίο μας έδωσε και κάποιους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο που είναι πολύ σημαντικό ή αυτοπεποίθηση στα σουτ μας.

Όπως και να έχει καταφέραμε να πάρουμε το παιχνίδι χωρίς να παίξει κάποιος πολλά λεπτά, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για αυτήν την περίοδο. Το να μην εξαντλούμε τους παίκτες.

Φυσικά όμως θέλαμε να κερδίσουμε, διακυβεύεται ένας τίτλος. Στην αρχή της σεζόν πρέπει να μετράμε τις δυνατότητές μας απέναντι στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Θεωρώ ότι δυνητικά η Φενέρμπαχτσε διαθέτει πολύ ισχυρή ομάδα αμυντικά.Έχουν στο ‘4’ τον Κι και τον Μέλι που είναι καθηγητές στο να αμύνονται πάνω στην μπάλα, στις αλλαγές ή στο να καλύπτουν τους υπόλοιπους. Και την ίδια στιγμή έχουν μακριά και ψηλά κορμιά στα γκαρντ όπως τον Χόρτον-Τάκερ ή τον Τάκερ που διαθέτουν μέγεθος και κρύβουν την οπτική του παρκέ στους αντίπαλους χειριστές, το μικραίνουν.

Αλλά φυσικά έχουμε ταλέντο. Απλώς πρέπει να είμαστε στην ίδια σελίδα. Ειδικά από τη στιγμή που χάσαμε τον βασικό μας χειριστή σε σχέση με την περσινή περίοδο. Βέβαια έχουμε πολύ ταλαντούχους παίκτες σε αυτήν την θέση πλέον. Τον ΜακΙντάιρ, τον Μοντέρο και τον Τζόζεφ απλώς πρέπει να βρούμε χημεία μεταξύ μας. Η ένταση που έβγαλε η ομάδα στο παρκέ ήταν μεγάλη, όπως και το σκορ. Βασικά το σκορ πήγε ψηλά και από τα λάθη και έδωσε εύκολους πόντους στο τρανζίσιον στη Φενέρ. Κάποιες φορές αισθανόμουν ότι η τύχη ήταν εναντίον μας ειδικά αν θυμηθείτε το airball με tip-in. Ή μετά αφότου κλέψαμε την μπάλα, είχαν την ευκαιρία να εκτελέσουν βολές.

Αλλά είναι θέμα για χρόνου για εμάς να τα φτιάξουμε όλα. Θεωρώ ότι έχουμε μία καλή ομάδα, πρέπει να βάλουμε τον Μιλουτίνοφ και τον Παπανικολάου βέβαια στο ροτέισον. Ήταν έξω για κάποιες μέρες ο αρχηγός και ο Μιλουτίνοφ λίγο τραυματίας. Απλώς χρειαζόμαστε λίγο χρόνο όπως κάθε άλλη ομάδα αυτή την περίοδο.

Αλλά πιστεύουμε ότι η ένταση και η επιθετικότητά μας καθώς και η προσέγγισή μας θα είναι όλο και καλύτερες όσο περνάνε οι μέρες.»

Όσον αφορά τη δήλωσή του στο Sport24 πριν από μερικές ημέρες, κάνοντας λόγο για ανασφάλεια αναφορικά με την εικόνα που θα παρουσιάσει ο Ολυμπιακός στο παρκέ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε πως… «Δεν μπορώ να πω ότι αισθάνομαι πιο άνετος ή χαρούμενος. Φυσικά και κερδίζοντας το ματς και έχοντας τη δυνατότητα να παίξουμε στον τελικό είναι μεγάλη υπόθεση για εμάς. Δεν υποτιμάμε κανέναν τίτλο. Θέλουμε να παίζουμε τελικούς σε όσες διοργανώσεις συμμετέχουμε.

Τρεις εγχώριες διοργανώσεις στην Ελλάδα, αυτό το Σούπερ Καπ και φυσικά την Ευρωλίγκα. Αν έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε σε όλους, είναι κάτι που πραγματικά εκτιμούμε. Δεν είμαι χαρούμενος για όλα. Και αυτό που είπα χθες με έβγαλε αληθινό γιατί απόψε ξεκινήσαμε το ματς με πολλά λάθη στην πρώτη περίοδο. Οπότε πως μπορώ να αισθάνομαι ασφαλής όταν δίνουμε τόσες κατοχές στον αντίπαλο;

Είχαμε την ευκαιρία να μείνουμε στο ματς βελτιώνοντας κάποια πράγματα κυρίως αμυντικά και τελικά βρήκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε το ματς.»

Αναφορικά με τον Εβάν Φουρνιέ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε ότι… «Δεν χρειάζεται να σπαταλάω χρόνο για να μιλάω για τον Εβάν. Όλοι τον γνωρίζουν. Μιλάμε για τον MVP του τελευταίου Final Four της Euroleague. Όλοι ξέρουν το ταλέντο του αλλά αν έπρεπε να πω κάτι είναι ότι η αφοσίωση στην ομάδα, τους συμπαίκτες του και το προπονητικό επιτελείο είναι ακόμα πιο σημαντικά για έναν παίκτη σαν κι αυτόν.»