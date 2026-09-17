Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Μονότερμα» στο κανάλι του Betarades.gr, μιλώντας και για τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Αποστολή στο Άμπου Ντάμπι: Μάνος Φυρογένης

Το ιδανικό φιτ για τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Μπαρτζώκα ώστε να επιτελέσει το μπάσκετ του και το παιχνίδι που πρεσβεύει, φάνταζε εδώ και χρόνια ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Πλεόν είναι κάτοικος Πειραιά, στη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του.

Ο πρώην άσος της Μπασκόνια και του Ερυθρού Αστέρα, ένας εκ των ελαχίστων που έχουν κάνει triple double σε αγώνα της Euroleague, προσαρμόζεται σιγά σιγά στα «ερυθρόλευκα» θέλω.

Σίγουρα και λόγω του κλειστού του χαρακτήρα αλλά και των προσδοκιών που υπάρχουν στην μετά Τόμας Ουόκαπ εποχή που έτρεχε στον… αυτόματο το σύστημα του Ολυμπιακού, θα χρειαστεί λίγο χρόνο ακόμα μέχρι να αποδόσει τα αναμενόμενα.

Στο πλαίσιο της προπόνησης του Ολυμπιακού πριν τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε στο Άμπου Ντάμπι για το παρθενικό Σούπερ Καπ της Euroleague, ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, μίλησε για όλα όσα βρήκε στο Λιμάνι. Και ήταν ακριβώς όπως τα περίμενε….

«Είναι ό,τι ακριβώς περίμενα. Επαγγελματισμός, όλοι δουλεύουν σκληρά. Ο καθένας καταλαβαίνει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει από τους ανθρώπους που τρέχουν την ομάδα διοικητικά μέχρι το τελευταίο μέλος του σταφ. Είναι φοβερά μέχρι στιγμής…»

Όσον αφορά τον Γιώργο Μπαρτζώκα είπε, αφού έριξε ένα πλατύ χαμόγελο, ότι τώρα μαθαίνει ο ένας τον άλλον. «Είναι πολύ χαλαρός μέχρι στιγμής αλλά καταλαβαίνω ότι η σεζόν πλησιάζει και ότι θα υπάρχει αντίδραση.

Έχει πολλή ενέργεια και είναι πολύ παθιασμένος για το παιχνίδι. Αυτοί είναι και οι λόγοι που ήθελα να παίξουν για εκείνον. Όλα είναι πολύ καλά μέχρι στιγμής και περιμένω να συνεχιστεί έτσι.

«Είμαι πολύ καλός στο να ακολουθώ τα συστήματα. Σε όλη μου τη ζωή ακολουθώ το μπάσκετ. Έχουν ένα πολύ καλό σύστημα που ‘τρέχουν’ για χρόνια, αρκετοί παίκτες που βρίσκονται εδώ για χρόνια. Είναι πολύ καλό που βρίσκεται εδώ ο Σάσα, είχαμε μιλήσει αρκετές φορές τα τελευταία 2-3 χρόνια για το ενδεχόμενο να έρθω να παίξουμε μαζί. Τώρα προέκυψε αυτή η ευκαιρία και σίγουρα με βοηθάει αρκετά», είπε για τον συμπαίκτη του στην Εθνική Βουλγαρίας και σταρ του Ολυμπιακού, Σάσα Βεζένκοφ.