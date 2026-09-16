Αυτή είναι η αποστολή του Ολυμπιακού για το παρθενικό Super Cup στο Άμπου Ντάμπι, με προσθαφαίρεση σε σχέση με το τουρνουά στην Κύπρο.

Οι περιηγήσεις του Ολυμπιακού στις ευρωπαϊκές και μη πόλεις πριν καλά καλά ξεκινήσει η σεζόν, αρχίζουν από το Άμπου Ντάμπι.

Η νεοσύστατη διοργάνωση θα διεξαχθεί τελικώς κανονικά στη Μέση Ανατολή παρά τις όποιες επιφυλάξεις και ανησυχίες των ομάδων το τελευταίο διάστημα λόγω της κατάστασης εκεί. Με τη διοργανώτρια αρχή να εισάγει μία νέα διοργάνωση.

Από εκεί ξεκινούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού (καθώς και της Φενέρ, της Ρεάλ και της Ντουμπάι), λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα της Euroleague.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (16/9) λοιπόν η αποστολή των «ερυθρολεύκων» συγκεντρώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος για να πετάξει για το Άμπου Ντάμπι πάνοπλη.

Σε αυτήν επιστρέφει σε σχέση με το τουρνουά της Κύπρου ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος είχε υποβληθεί σε μικρή επέμβαση αφαίρεσης κύστης. Και δεν είχε ακολουθήσει την αποστολή του Ολυμπιακού.

Με την αποστολή βρίσκεται και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αν και δεν είναι βέβαιη ακόμα η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ που ζήτησε αλλαγή στο πρόσφατο τουρνουά στην Κύπρο. Υπενθυμίζεται πως και ο Σάσα Βεζένκοφ συνεχίζει να έχει ενοχλήσεις στον αγκώνα, κάτι που του δημιουργεί μία δυσκολόια μέσα στο παιχνίδι. Αν και δεν έχει δείξει ότι επηρεάζεται και τόσο.

Αμφίβολος αν και παρών στην αποστολή είναι και ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου.

Αντίθετα και σε σύγκριση με αυτήν, ο Τζορτζ Πάπας δεν θα ταξιδέψει με τους Πειραιώτες που μένει να αποφασίσουν τελεσίδικα ως προς την παρουσία του στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ με τις πιθανότητες να κλίνουν προς το «ναι». Αν και δεν είναι ακόμα οριστικό.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στις 17:00 (ώρα Ελλάδος) τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Super Cup και το Σάββατο θα αγωνιστεί σε μικρό ή μεγάλο τελικό, ανάλογα με το αποτέλεσμα της Παρασκευής (18/9).

Το απόγευμα της Κυριακής θα μπει στο αεροπλάνο για να επιστρέψει στη βάση του, σε ένα διάστημα σκέτη… Οδύσσεια με 16/19 μέρες εκτός Αθήνας.