Κατευθείαν στο… ψητό μπαίνουν στον Ολυμπιακό, με την εκκίνηση της σεζόν να βρίσκει τους «ερυθρόλευκους» με μια βαλίτσα στο χέρι.

Απότομη προσγείωση στην πραγματικότητα για τον πρωταθλητή Ελλάδας και Ευρώπης Ολυμπιακό που θα ξεχάσει τι πάει να πει… σπίτι τις πρώτες ημέρες της εκκίνησης της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το πιο μακρύ και δίχως πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις καλοκαίρι ανήκει εδώ και μέρες στο παρελθόν. Οι ομάδες έχουν σηκώσει μανίκια με την έναρξη (24/9) της Euroleague – πιο νωρίς από ποτέ – να σηματοδοτεί την αρχή του μαραθωνίου.

Και των ταξιδιών για τον Ολυμπιακό που θα (αναγκαστεί να) αλλάξει 4 πόλεις σε μια ενδομάδα, εκ των οποίων δεν θα είναι η βάση της ομάδας και τα σπίτια τους με τους οικείους τους. Δηλαδή η Αθήνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» που ταξιδεύουν το μεσημέρι της Τετάρτης για το Άμπου Ντάμπι και το παρθενικό Σούπερ Καπ της Euroleague από το οποίο θα επιστρέψουν το βράδυ της Κυριακής (20/9), θα φύγουν ξανά νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (23/9) με πτήση τσάρτερ για τη Χώρα των Βάσκων, όπου και ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στην Ευρωλίγκα.

Από εκεί το πρωί της Παρασκευής (25/9( θα φύγει το αεροπλάνο για τη Ρόδο, όπου ο Ολυμπιακός θα τα δώσει όλα για το ελληνικό Super Cup, παίζοντας στον ημιτελικό με την ΑΕΚ και περιμένοντας τον νικητή του ζευγαριού ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, εκτός απροόπτου.

Με την ολοκλήρωση του ελληνικού Σούπερ Καπ, αεροπλάνο από την Αθήνα με φίλους μάλιστα της ομάδας που έχουν κλείσει θέση στο τσάρτερ του Ολυμπιακού, θα πάρει την «ερυθρόλευκη» αποστολή από το Νησί των Ιπποτών το πρωί της Δευτέρας 27/9 με προορισμό το Κάουνας. Εκεί που ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί τη 2η αγωνιστική.

Στα… καπάκια και αμέσως μετά το τέλος του ματς με τη Ζαλγκίρις, το λεωφορείο θα πάει στο αεροδρόμιο για να πετάξει ο Ολυμπιακός για τη Μπολόνια. Εκεί που θα έχει η ομάδα της βάση της για δυο νύχτες μέχρι και τον αγώνα της 3ης στροφής (1η διαβολοβδομάδα), την Πέμπτη 1/10.

Με την ολοκλήρωση του αγώνα, η αποστολή του Ολυμπιακού θα επιβιβαστεί ξανά στο αεροπλάνο για το Ελ. Βενιζέλος αυτή τη φορά, επιστρέφοντας οι παίκτες και το σταφ όλο στη βάση τους μετά από 9 μέρες διαρκούς παραμονής στο εξωτερικό. Για λίγο βέβαια αφού λίγες ώρες αργότερα (Σάββατο 3/10), ο Ολυμπιακός θα πετάξει για τη Θεσσαλονίκη και την πρεμιέρα της Stoiximan GBL απέναντι στον Ηρακλή.

Με λίγα λόγια και αρχής γεννομένης από το Άμπου Ντάμπι και την επίσημη έναρξη των υποχρεώσεων, ο Ολυμπιακός για τις επόμενες δυμιση εβδομάδες θα μείνει στην Αθήνα μόλις 3 μέρες χωρίς καμία δόση υπερβολής.