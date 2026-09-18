Μία πολύ ενδιαφέρουσα ανεπίσημη συζήτηση για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ και της Euroleague που δεν θα εξαφανιστεί ποτέ, είχε ο Τσους Μπουένο με τους εκπροσώπους των Media στο Άμπου Ντάμπι.

Αποστολή στο Άμπου Ντάμπι και ρεπορτάζ: Μάνος Φυρογένης

«Η Euroleague δεν θα εξαφανιστεί ποτέ», παύση. Αυτή ήταν μία από τις φράσεις που βγήκαν από το στόμα του φιλόδοξου CEO της λίγκας και γνώστη της προόδου ενός οικοσυστήματος, Τσους Μπουένο. Ο Ισπανός έχει επωμιστεί τους τελευταίους μήνες τον απαιτητικό και δύσκολο ρόλο της προστασίας της λίγκας και του ευρωπαϊκού μπάσκετ εν γένει, έναντι στον «πορθητή» που έρχεται να διαταράξει τα λιμνάζοντα νερά. Ή έστω να διαφοροποιήσει το τοπίο.

Αγαπημένη λέξη το οικοσύστημα, όπως έχει τονίσει και η εκπομπή Floor Generals στο κανάλι Betarades του Youtube. Η προστασία, η διέυρυνση και η ισχυροποίηση αυτού, ήταν και παραμένει άλλωστε η προτεραιότητα του Καταλανού.

Το απόγευμα της Πέμπτης, παραμονής των ημιτελικών του παρθενικού Super Cup στο Άμπου Ντάμπι, μία μερίδα προσκεκλημένων δημοσιογράφων κάθισε στο ίδιο τραπέζι ανταλλάσοντας απόψεις και σκέψεις αναφορικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ με τον Τσους Μπουένο, μετά από πρωτοβουλία του ίδιου.

Εκείνος αφού αποκάλυψε ότι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρέθηκε και ο Τέλης Μυστακίδης με τον οποίο επρόκειτο (μετά τη συνάντηση) να βρεθούν κιόλας – όπως κι άλλοι ισχυροί άνδρες ομάδων του EuroCup που φιλοδοξούν να έχουν θέση στη Euroleague της νέας εποχής – εκμυστηρεύτηκε τα πλάνα της λίγκας. Άλλωστε η διαφάνεια και η γνωστοποίηση του οράματος, αποτελούν αρχή και τέλος του ίδιου, παραχωρώντας συχνά πυκνά συνεντεύξεις όπου και ενημερώνει για τις εξελίξεις.

Είναι σαφές πως η Euroleague βρίσκεται σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο σταυροδρόμι με την προσεχή άφιξη του NBA, τοιουτοτρόπως, να βρίσκεται στο… προσκέφαλο. Συνεπώς έχει φροντίσει να πάρει τα δικά της μέτρα, πολυπλεύρως.

Αναφορικά με την πιθανή συνεργασία με το NBA ή οποιασδήποτε μορφής πρόταση, αφού ξεκαθάρισε ότι αυτή ακόμα δεν έχει έρθει (αν και πληροφορίες θέλουν να την περιμένει το προσεχές διάστημα η Euroleague), τόνισε την κοινή πρόθεση να βρεθεί μία χρυσή τομή. Αρκεί αυτή να «βγάζει νόημα» για τη Euroleague όπως τόνισε ξανά και ξανά. Και να είναι κερδοφόρα για τα κλαμπς και τον οργανισμό.

«Αν είναι να έρθει και να βγάζει νόημα για τη Euroleague, αν όχι; Μια χαρά τα καταφέρνουμε και μόνοι μας». Αυτό ήταν το κεντρικό ζήτημα, η βασική ιδέα. Και παραμένει η φιλοσοφία, έχοντας κερδίσει η λίγκα πόντους τους τελευταίους μήνες αλλά και έχοντας ισχυροποιήσει τη θέση της όσον αφορά το στάτους της στις διαπραγματεύσεις, κάτι που παραδέχθηκε και ο ικανοποιημένος με την τροπή που παίρνουν τα πράγματα, Τσους Μπουένο.

Εκτός των άλλων και σε ερώτηση που του έγινε για τον σχεδιασμό, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για τελεσίδικη απόφαση η άμεση επέκταση της Euroleague στις 24 ομάδες (από 20 που είναι τώρα) από τη σεζόν 2027-28 και μετά, με πρόθεση να ακολουθήσει σύντομα και μία περαιτέρω επέκταση στις 28 ή ακόμα και στις 30 ομάδες.

Οι 24 ομάδες θα χωριστούν σε δύο περιφέρειες, χωρίς να έχουν αποφασιστεί ακόμα αυτά τα κριτήρια αν και θα υπάρξουν κάποια πιθανότατα για να μη χάσει το προϊόν την εμπορικότητά του.

Το πλάνο δεν περιλαμβάνει βέβαια πρόθεση επέκτασης μόνο στην πρώτη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση αλλά και στο EuroCup αφού όπως τόνισε «μόνο τότε το σύστημα θα ισχυροποιηθεί». Αν δηλαδή η «ομπρέλα» ανοίξει και μεγαλώσει.

Μιλώντας με οικονομικούς όρους στην πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχε ο Τσους Μπουένο με τους εκπροσώπους των Media στο Αμπού Ντάμπι, ξεκαθάρισε ότι το 77% των ομάδων δεν χάνουν λεφτά, ποσοστό που έχουν κάνει ήδη τις ενέργειες για να μεγαλώσει αφού στόχος είναι τα συνολικά έσοδα να ξεπερνούν στο εγγύς μέλλον το ένα δισεκατομμύριο.

Ο CEO της Euroleague επισήμανε πως οι ομάδες δείχνουν πολύ ικανοποιημένες με τη χάραξη πολιτικής από πλευράς της λίγκας και το πλάνο που υπάρχει, νιώθωντας πως βρίσκονται όλοι στην ίδια σελίδα.

Και πως θα αυξηθούν τα έσοδα για όλους; Μέσω των franchises που μπαίνουν στη ζωή όλων σιγά σιγά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και δη στη Euroleague. Ο Τσους Μπουένο τόνισε ότι η διοργανώτρια αρχή δέχθηκε 17 αιτήσεις εκ των οποίων οι 12 πληρούν τις προϋποθέσεις για να γίνουν μέτοχοι με τον τρόπο αυτό, χωρίς να κατονομάσει κάποιες από αυτές.

«Γνωρίζω πως κάποιοι θα δυσαρεστηθούν το προσεχές διάστημα αφού δεν μπορώ να τις ικανοποιήσω όλες τις ομάδες παρόλα αυτά είμαστε εδώ για να τις βοηθήσουμε όσες θέλουν να γίνουν franchise ούτως ώστε να είναι ακόμα πιο έτοιμες στα όσα τους ζητάμε στην προσεχή επέκταση τα επόμενα χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, προφανώς και δεν έριξε κάποια «βόμβα» περί τελεσίδικης απόφασης εισόδου ή μη στη Euroleague της νέας εποχής, παρόλα αυτά το γέλιο του εκείνη τη στιγμή ίσως και να λέει πολλά. Στον «Δικέφαλο» δεν έχουν κρύψει τις προθέσεις και τις κινήσεις που έχουν γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση, με τον Τσους Μπουένο να στέκεται στην πρόοδο που έχει κάνει τους τελευταίους μήνες ο ΠΑΟΚ για να ισχυροποιήσει στον μέγιστο βαθμό την αίτησή του για συμπερίληψη στη νέα σελίδα της Euroleague.

«Αυτό που μπορώ να πώ είναι ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις (σ.σ. γήπεδο, φίλαθλο κοινό, οικονομική δύναμη), αν και όλοι εκείνοι που θέλουν να γίνεουν μέλη, πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά». Όπως σημείωσε, χρησιμοποιώντας και το παράδειγμα της Μονακό, είναι ότι σκοπός της Euroleague παραμένει η διασφάλιση του προϊόντος μέσω των οικονομικών εγγυήσεων για αυτό το ελίτ επίπεδο.

Όσον αφορά την προσεχή συνάντηση των ιδιοκτητών στη λίμνη Κόμο την 5η του Οκτώβηρη, που είχε αποκαλύψει η εκπομπή Floor Generals και ο Σωτήρης Βετάκης, όταν ρωτήθηκε για το κεντρικό θέμα της συνάντησης είπε χαρακτηριστικά… «το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ».

«Αν δεν ήταν βαρύνουσας σημασίας το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε και η σημαντικότητα δεν ήταν μεγάλη – κάτι που έχουν κατανοήσει και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες – τότε δεν θα τους καλούσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ πρόσθεσε ότι «το 95% των ιδιοκτητών θα βρίσκονται εκεί. Αυτή την ενημέρωση έχω ενώ περιμένω και τους αδερφούς Αγγελόπουλος μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Η αίσθησή μου είναι ότι θα είναι εκεί και οι δύο πλευρές», είπε.

Και συνέχισε «Πρέπει να τους εξηγήσουμε πως θα λειτουργούν τα franchises και να τους γνωστοποιήσουμε το πλάνο μας ούτως ώστε να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο η Euroleague» ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να βγει λευκός καπνός ακόμα και για τα franchises που θα πάρουν το πράσινο φως «αν οι ήδη μέτοχοι, δεν έχουν κάποια έξτρα ερωτήματα αναφορικά με τις προτάσεις μας».

Επίσης ο Τσους Μπουένο τάχθηκε υπέρ της γνωστοποίησης των συμβολαίων των παικτών στο ευρύ κοινό, όπως συμβαίνει και στο NBA αφού «ο κόσμος και εσείς θέλετε να τα μαθαίνετε όλα» αν και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί πρώτα με την ELPA (Ένωση παικτών) και να συμφωνήσει σε αυτό το ενδεχόμενο.

Επίσης στάθηκε στην πρόθεση για σταδιακή αυστηροποίηση του κανονισμού του Salary Cup αλλά και όσον αφορά τις μετακινήσεις των παικτών, αναφερόμενος και στην περίπτωση Τόμας Ουόκαπ. Ήταν μία από τις πρώτες ερωτήσεις που του έγιναν μάλιστα…

Ο CEO της Euroleague σημείωσε ότι κατανοεί τις ομάδες που θέλουν τους καλύτερους παίκτες όμως προανήγγειλε αυστηρότερα μέτρα για όσους δεν ακολουθούν τους κανονισμούς. Και αυτοί είναι σαφείς. Α) Γραπτή εξουσιοδότηση ομάδας στην οποία ανήκει ο εκάστοτε παίκτης ότι μπορεί να διαπραγματευετεί με συγκεκριμένο σύλλογο που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και Β) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η οποιαδήποτε επαφή με παίκτη που δεσμέυεται με συμβόλαιο ή τον ατζέντη του, 60 μέρες πριν τη λήξη αυτού.

Όσον αφορά τις ρωσικές ομάδες ήταν κάπως διστακτικός αφήνοντας ωστόσο παραθυράκι και λέγοντας ότι «αξιολογούμε καθημερινά τις εξελίξεις. Ο πρωταθλητισμός δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστος από τα γεωπολιτικά ζητήματα αν και πολύ θα το ήθελα. Μου λείπει η ΤΣΣΚΑ Μόσχας και θα ήθελα οι Ισραηλινές ομάδες να παίζουν στην έδρα τους όμως υπάρχουν αρκετά Logistics που πρέπει να ληφθούν υπόψιν. Όταν ας πούμε υπάρχουν απαγορεύσεις στον εναέριο χώρο, πως μπορεί να συμπεριληφθεί μία ομάδα και όχι ένα πρόσωπο μεμονομένα ή ένας αθλητής; Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και η UEFA…», είπε.

Στις αποκαλύψεις που έκανε ήταν και η σκέψη εισαγωγής Summer League αλλά και κάποιου τουρνουά μέσα στη σεζόν αφού σκοπός μας είναι τα έσοδα να μεγαλώσουν. «Δεν θέλουμε να αφήνουμε τους φαν της Euroleague χωρίς μπάσκετ από τον Μάη μέχρι τον Σεπτέμβρη οπότε προχωράμε στην υλοποίηση κάποιων τέτοιων σκέψεων από την επόμενη ή μεθεπόμενη σεζόν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τσους Μπουένο. Σε μία από τις ρηξικέλευθες προτάσεις που δεν είχε δει το φως της δημοσιότητας.

Όσον αφορά το Super Cup και το φορμάτ του αφού ευχαρίστησε το Αμπού Ντάμπι για τη φιλοξενία και παραδέχθηκε πως διοργανώθηκε κάπως βιαστικά φέτος, η μείωση των αγώνων στο αγωνιστικό καλεντάρι θα βοηθήσει ούτως ώστε να γίνει σημαντικός θεσμός.

«Ποιος δεν θα ήθελε να γίνει η πρώτη ομάδα που το κατακτά», είπε χαρακτηριστικά γνωστοποιώντας στους παρευρισκόμενους ότι πρόθεση είναι το φορμάτ να παραμείνει το ίδιο και τα επόμενα χρόνια αφού μοιάζει η καλύτερη σύνθεση. Αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτό να διαφοροποιηθεί τα επόμενα χρόνια αν κριθεί απαραίτητο και γίνει για το καλό της Euroleague.

«Τρέχουμε διαρκώς και θέλουμε να αποφασίζουμε άμεσα με γνώμονα τη βελτίωση της κατάστασης. Αν κρίνουμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, τότε θα το κάνουμε άμεσα», σε ένα γενικό σχόλιο.

Πάντως η πρόθεση είναι να βρίσκονται σε αυτό ο/η κάτοχος του τίτλου, ο/η προηγούμενος κάτοχος, ο/η φιναλίστ και η οικοδέσποινα/ο οικοδεσπότης αρκεί να έχει κόσμο να την ακολουθεί και να δύναται να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο. Σε περίπτωση back-to-back ίσως εξεταστεί και το ενδεχόμενο συμπερίληψης του νικητή του EuroCup.