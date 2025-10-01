Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν κυριαρχικός στη Βιτόρια, επιβεβαιώνοντας τα (πολύ) κολακευτικά λόγια του συμπαίκτη και καλού του φίλου, Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ βρέθηκε σε μια βραδιά με το ενάμιση πόδι εκτός Πειραιά και εν τέλει και με τα δύο στο Λιμάνι, στις αρχές του καλοκαιριού. Υπογράφοντας ένα συμβόλαιο το οποίο τον καταττάσει στους κορυφαίους σέντερ της Ευρώπης. Και είναι τέτοιος, αναμφίβολα. Το απέδειξε και με το παραπάνω στην πρεμιέρα της Euroleague 2025-26 κόντρα στη Μπασκόνια, στο roller coaster της Βιτόρια.

Από τους τελευταίους των… Μοϊκανών, «ψηλός» παλιάς κοπής, «δεινόσαυρος». Μετρ των ριμπάουντ και δη των επιθετικών. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά πως θα βρει στο κατάλληλο σημείο, την κατάλληλη στιγμή. Κύριος υπεύθυνος στην κατοστάρα των Πειραιωτών όχι μόνο με τους 12 πόντους του αλλά κυρίως εξαιτίας των 7 επιθετικών ριμπάουντ που κατέβασε.

Βράχος, σημείο αναφοράς. «Όχι πως είναι φίλος μου, αλλά είναι από τους καλύτερους σέντερς στην Ευρωλίγκα. Είναι σημαντικός για εμάς», δήλωσε ο 20άρης Σάσα Βεζένκοφ μετά το ζόρικο αλλά σπουδαίο «διπλό» για τον Μιλουτίνοφ. Το προφανές δηλαδή, με τους αριθμούς να αποτελούν αδιάσειστες αποδείξεις.

Με τον σοβαρό τραυματισμό του πολύ σημαντικού για το παιχνίδι του Γιώργου Μπαρτζώκα, Μουστάφα Φαλ, ο «άτυπος» ρόλος του βασικού σέντερ πήγε ξεκάθαρα στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, στις ικανότητες και το παιχνίδι του οποίου στηρίζει πάρα πολλά ο φετινός Ολυμπιακός.

Ο ίδιος; Αφού παρέμεινε στο δεύτερό του σπίτι μιας και οι Πειραιώτες υπήρξαν ανέκαθεν προτεραιότητα για εκείνον αρκεί να λάμβανε ένα συμβόλαιο ανάλογα της ποιότητας και της προσφοράς του, έχει την ευκαιρία να «εισβάλει» ακόμα περισσότερο στα βιβλία της ιστορίας της Euroleague.

Βλέπει… πεντάδα

Ήταν φάσεις που έμοιαζε πως παίζει… μήλα, πολλώ δε μάλλον εν τη απουσία του Ντιόπ στην «Fernando Buesa Arena». Τα ισορροπημένα στην άμυνα και επίθεση ριμπάουντ του, έφεραν τον Νίκολα Μιλουτίνοφ σε ρυθμούς double-double.

Σιγά το νέο θα πει κανείς και δεν έχει άδικο. «Διπλή» εμφάνιση Νο32 για τον Σέρβο «γίγαντα», ο οποίος βρίσκεται πλέον μόνος έκτος στη λίστα με τα εν λόγω επιτευγματα. Στο κυνήγι του Έντι Ταβάρες (39 double double σε 276 ματς) και μια ανάσα από τον Τζόσεφ Μπλερ που αποσύρθηκε, αφήνοντας 33 «διπλές» εμφανίσεις για παρακαταθήκη.

Η 5άδα που δεν ακουμπάς, διαθέται έναν ακόμα εν ενεργεία. Ο Νικ Καλάθης (46), ο μόνος γκαρντ αυτής, θέλει τέσσερα ακόμα για να φτάσει ή περισσότερα για να προσπεράσει τον Μιρσάντ Τουρκσάν στην κορυφή (50).

🪄 A magic pass from @EvanFourmizz to Nikola Milutinov , and the Serbian throws it down 🚀with authority to seal the victory!



📺 Full highlights are up on our YouTube channel — don’t miss them!



🔗 https://t.co/K6estb6Ofi#WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #BKNOLY #OlympiacosBC pic.twitter.com/IAUSuuesHR — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 30, 2025

Μιρσάντ Τουρκσάν (έχει αποσυρθεί) – 50 σε 129 παιχνίδια Νικ Καλάθης (Μονακό) – 46 σε 371 παιχνίδια Έντι Ταβάρες (Ρεάλ Μαδρίτης) – 39 σε 276 παιχνίδια

–. Γιάννης Μπουρούσης (έχει αποσυρθεί) – 39 σε 284 παιχνίδια Τζόσεφ Μπλερ (έχει αποσυρθεί) – 33 σε 65 παιχνίδια Νίκολα Μιλουτίνοφ (Ολυμπιακός) – 32 σε 257 παιχνίδια Τανόκα Μπίαρντ (έχει αποσυρθεί) – 31 σε 73 παιχνίδια Γιαν Βέσελι (Μπαρτσελόνα) – 22 σε 377 παιχνίδια

–. Κουάντρε-Μάικλ Λόλις (έχει αποσυρθεί) – 22 σε 62 παιχνίδια Νίκολα Μίροτιτς (Μονακό) – 21 σε 276 παιχνίδια

Το «φλερτ» όμως του Νίκολα Μιλουτίνοφ με all-time 5άδα της Euroleague, δεν σταματά εκεί μετά την εμφάνισή του στη Βιτόρια. Ο «Πλάβι» ψηλός του Ολυμπιακού, έφτασε τα 654 συνολικά επιθετικά ριμπάουντ, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής τον Γιαν Βέσελι που έχει 657. Είναι θέμα χρόνου να αφήσει πίσω του, τους Ντάνστον (671) και Ρέγιες (705), κοιτάζοντας ακόμα ψηλότερα. Άλλωστε έχει υψηλότερο μέσο όρο από όλους τους, ίδιο με αυτόν του Ταβάρες (2,6 ανά αγώνα) που οδεύει προς την κορυφή του Χάινς (824).