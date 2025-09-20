Ο Λόνι Γουόκερ «έπλεξε» το εγκώμιο του Κέντρικ Ναν, ενώ τόνισε πως εκείνος ξεκίνησε και ένα… ντόμινο μεταξύ NBA και Euroleague.

Ο Λόνι Γουόκερ επαίνεσε για ακόμη μια φορά τον Κέντρικ Ναν, με τον γκαρντ της Μακάμπι Τελ Αβίβ, να μιλά, μεταξύ άλλων, και για τη σημαντική επίδραση που είχε από την αρχή ο Αμερικανός σταρ, όταν πήγε στον Παναθηναϊκό.

Επιπλέον, σημείωσε ότι η άφιξη του Ναν προκάλεσε ένα… κύμα κινήσεων και άλλων Αμερικανών παικτών, προς τον κόσμο της Euroleague.

Πότε είναι το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» στην Stoiximan GBL; Γνωστή έγινε η ημερομηνία για το πρώτο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, στη νέα σεζόν της Stoiximan GBL.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Λόνι Γουόκερ για τον Κέντρικ Ναν:

«Όλα ξεκίνησαν πραγματικά χάρη στον Κέντρικ Ναν. Είναι ένας από τους πρωτοπόρους σε αυτό το θέμα, στο βαθμό που οι Αμερικανοί αισθάνονται ή βλέπουν μεγαλύτερη άνεση να έρχονται εδώ. Έχει δείξει ότι είναι δυνατόν.

Όταν έχεις έναν παίκτη σαν αυτόν, είναι σαν ένα είδος ντόμινο. Εγώ ήμουν ο επόμενος στη σειρά. Τώρα έρχονται όλο και περισσότεροι Αμερικανοί παίκτες, οπότε προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ, απαντώντας στις ερωτήσεις τους όσο καλύτερα μπορώ και εξηγώντας τους τη διαφορά μεταξύ ΝΒΑ και EuroLeague.

Μέχρι και σήμερα, εξακολουθούμε να μιλάμε για διάφορα θέματα. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Είμαι πολύ ευγνώμων που έχω κάποιον σαν αυτόν στο πλευρό μου».