Γνωστή έγινε η ημερομηνία για το πρώτο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, στη νέα σεζόν της Stoiximan GBL.

Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της φετινής Stoiximan GBL και έτσι, έγινε γνωστό πότε θα διεξαχθεί το πρώτο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.

Αυτό δεν πρόκειται να καθυστερήσει, καθώς οι δύο «αιώνιοι» θα συναντηθούν μόλις στη 2η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος!

Οι Πειραιώτες θα υποδεχθούν το «τριφύλλι» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, στις 19:00.

Παρακάτω, μπορεί να δείτε το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Καρδίτσα – Άρης Betsson 4/10 στις 16:00

Κολοσσός – ΑΕΚ 4/10 στις 16:00

Ηρακλής – Περιστέρι 4/10 στις 19:00

Πανιώνιος – Περιστέρι 4/10 στις 19:00

Μαρούσι – Ολυμπιακός 5/10 στις 13:00

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 5/10 στις 16:00

Και εδώ, το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής, με το ντέρμπι «αιωνίων»:

Άρης – Κολοσσός 11/10 στις 16:00

Προμηθέας – Μαρούσι 11/10 στις 19:00

ΠΑΟΚ – Ηρακλής 11/10 στις 19:00

ΑΕΚ – Πανιώνιος 12/10 στη 13:00

Περιστέρι – Μύκονος 12/10 στις 16:00

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 12/10 στις 19:00

Πατώντας ΕΔΩ, μπορείτε να δείτε αναλυτικά ολόκληρο το πρόγραμμα της Stoiximan GBL.