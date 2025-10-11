Άλλη μια μέρα στη δουλειά για τον Σάσα Βεζένκοφ που ακόμα καλά καλά δεν άρχισε η σεζόν, πήρε… σπίτι του αυτό που πέρυσι κάθε λίγο και λιγάκι γινόταν δικό του.

Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν, έτσι δεν είναι Euroleague; Ομάδες έρχονται και φεύγουν, το καλεντάρι «φορτώνεται» όλο και περισσότερο, παίκτες-ρούκι τραβούν τα βλέμματα πάνω τους. Ο Σάσα Βεζένκοφ όμως είναι και πάλι εκεί, το κάτι άλλο, να ξεχωρίζει.

Ο Βούλγαρος σούπερ σταρ του Ολυμπιακού που έδρασε δίχως τον περσινό του… διόσκουρο, Εβάν Φουρνιέ, απέναντι στην Ντουμπάι BC (10/10, 86-67), τα έκανε όλα δικά του την τρίτη στροφή της Euroleague.

Με τη νέα του 20άρα (δύο στα τρία ματς έχει 20+ πόντους) μετά τη Βιτόρια, ο Βεζένκοφ μπήκε στο ελίτ κλαμπ των 3.000+ πόντων της κορυφαίας τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της μπασκετικής Ευρώπης.

Από τους 2.988 πόντους που είχε σημειώσει πριν το τζάμπολ της εντός έδρας πρεμιέρας του Ολυμπιακού στη σεζόν 2025-26, σκόραρε 25 με 6/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα και 4/6 ελεύθερες βολές και ανέβηκε στους 3.013 και την 23η θέση της εν λόγω λίστας. Χορό τον οποίο σέρνει ο «βασιλιάς» για την ώρα Μάικ Τζέιμς με 5χιλιάδες+ πόντους.

Τα κατορθώματά του όμως την 10η του Οκτώβρη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, δεν σταμάτησαν εκεί. Ο περισσότερο vocal με τους συμπαίκτες του και ιδιαίτερα αποφασισμένος να μην αφήσει το όπλο του Σάσα Βεζένκοφ για να μην κυνδυνέψει κι ο Ολυμπιακός, «έγραψε» το δεύτερο double double του στη σεζόν, έπειτα κι από το «διπλό» στη Χώρα των Βάσκων.

Είναι εμφανής η βελτίωσή του ως προς την αντιληπτική ικανότητα που έχει βάλει στο παιχνίδι του. Όχι μόνο στην εκτέλεση αλλά και στο ριμπάουντ αφού έπρεπε να περάσουν 5μιση (!) χρόνια στη Εuroleague για να τελειώσει ως «διπλός», μία αναμέτρηση. Double double νούμερο 21 για τον Σάσα Βεζένκοφ που έπιασε στη 10άδα τον Νίκολα Μίροτιτς. Και με τον ρυθμό που το πάει, θα «φάει» πολλούς ακόμα.

Και να ‘ταν μόνο αυτά; Ο μακράν του δεύτερου κορυφαίος παίκτης εκτός NBA σύμφωνα με τους GMs της αμερικανικής λίγκας, Σάσα Βεζένκοφ, έβαλε «κερασάκι» στην τούρτα της γεμάτης και χορταστικής του παρουσίας κόντρα στην Ντουμπάι με το βραβείο του MVP της 3ης αγωνιστικής, αφού οι 34 βαθμοί στο σύστημα αξιολόγησης έφταναν και περίσσευαν. Μία διάκριση την οποία είχε πάρει… σπίτι του, τις δύο τελευταίες σεζόν του στη Euroleague (από πέντε τη σεζόν 2022-23 και 2024-25).

Με τούτα και με κείνα έφτασε τα 15 βραβεία κορυφαίου της αγωνιστικής, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής τον δεύτερο της σχετικής λίστας Νάντο ντε Κολό. Πρώτος και καλύτερος για την ώρα, ο ηγέτης της Έφες Σέιν Λάρκιν με 19 διακρίσεις κορυφαίου της αγωνιστικής, να «φωτίζουν» το παλμαρέ του.

Με τον ρυθμό βέβαια που ο «μαγνήτης» Βεζένκοφ πορεύεται την τελευταία διετία, δεν αποκλείεται ακόμα και κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν, να σκαρφαλώσει μέχρι την πρωτιά.