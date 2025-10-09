Ουδεμία αμφιβολία δεν υπήρξε στο NBA σχετικά με τον κορυφαίο παίκτη του πλανήτη εκτός του «θαυμαστού κόσμου», με τον σταρ του Ολυμπιακού να ξεχωρίζει. Ψηλά και δύο «πράσινοι».

Μπορεί ο Σάσα Βεζένκοφ να πήγε, να είδε και να απήλθε από το NBA, παρόλα αυτά ο «μαγικός κόσμος» δεν ξεχνά τον Βούλγαρο σταρ του Ολυμπιακού και τις δυνατότητές του.

Πασιφανές και αδιαμφισβήτητο το γεγονός αυτό, επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά. Ο MVP της κανονικής διάρκειας της Euroleague για την αγωνιστική περίοδο 2023-24, άκουσε το κάλεσμα από την άλλη πλευρά του ωκεανού και κυνήγησε την τύχη του. Δεν το έχει μετανιώσει, όπως έχει πολλάκις δηλώσει. Για αυτήν την «γλυκιά μελωδία» άλλωστε που εκεί όμως είναι μία άλλη ιστορία πίσω από τα «φώτα» και τη λάμψη, αδημονούν αρκετοί παίκτες κάθε χρόνο ανά τον κόσμο.

Ο Σάσα Βεζένκοφ είπε το «ναι», έκανε το μεγάλο βήμα και παρότι είχε διετές συμβόλαιο με τους Κινγκς (εγγυημένο), επέστρεψε στη γηραιά ήπειρο πιο γρήγορα ίσως απ’ ότι θα περίμεναν όλοι. Τα δικαιώματά του πέρασε στην Ατλάντα, εκεί όμως κατέστησε σαφές ότι ήθελε να γυρίσει στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό.

Λίγο οι τραυματισμοί, λίγο η προσαρμογή που δεν ήρθε – ως είθισται εύκολα, το ΝΒΑ δεν ταίριαξε στον Σάσα Βεζένκοφ. Και εκείνος εκεί. Τούτο όμως δεν αποτελεί παράγοντας για να τον ξεχάσουν από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Κάθε άλλο.

Πριν από μερικές ώρες κυκλοφόρησε το καθιερωμένο survey των GM όλων των ομάδων, των ανθρώπων δηλαδή που λαμβάνουν όλες τις αποφάσεις. Σαφώς πιο ισχυρός ρόλος σε σχέση με την Ευρώπη. Η 24η έκδοση ενός ερωτηματολογίου 49 ερωτήσεων ουσιαστικά, στο οποίο κλήθηκαν να «κυκλώσουν» ονόματα και ομάδες.

Ανάμεσα στις ερωτήσεις που τους έγιναν και εκείνη του κορυφαίου διεθνή παίκτη εκτός ΝΒΑ. Και εκεί ο πάουερ φόργουορντ του Ολυμπιακού «σάρωσε» για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Ο Βεζένκοφ συγκέντρωσε το 44% των ψήφων ενώ ο αμέσως επόμενος στις προτιμήσεις των General Manager ήταν ο Ίσαακ Μπόνγκα με 10%. Ένας από τους βασικούς λόγους που η Εθνική Γερμανίας έφτασε μέχρι το χρυσό μετάλλιο στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ, ο οποίος χαίρει της εκτίμησης του ΝΒΑ όπως φάνηκε. Draft στο Νο39 της κλάσης του 2018. Μαζί του και ο Τσέντι Όσμαν του Παναθηναϊκού με την σημαντική καριέρα στο Κλίβελαντ.

Λίγο πιο κάτω, λαμβάνοντας το 7% των ψήφων, θα συναντήσει κανείς τους Μίροτιτς, Ναν και Ταβάρες.