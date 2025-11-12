Ιστορία έγραψε ο Κώστας Σλούκας στην Euroleague, στο ματς του Παναθηναϊκού με την Παρί, στη Γαλλία.

Ο Κώστας Σλούκας συνεχίζει να «σκαρφαλώνει» στις στατιστικές κατηγορίες της Euroleague!

Ο Παναθηναϊκός, με πρωταγωνιστή τον Κένεθ Φαρίντ στο ντεμπούτο του με τα «πράσινα», πέρασε από την έδρα της Παρί (11/11, 95-101), στην 10η αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Παρ’ όλα αυτά, ο αρχηγός του «τριφυλλιού», πέρα από τη νίκη, κρατά και ένα πολύ σπουδαίο ορόσημο, από την συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, ιδίως πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, ο Κώστας Σλούκας κατάφερε να ξεπεράσει τον Βασίλη Σπανούλη, στη λίστα των πιο εύστοχων τριπόντων στην Euroleague.

Ο 35χρονος γκαρντ έφτασε τα 521 τρίποντα σε 436 παιχνίδια, ξεπερνώντας τον νυν προπονητή της Μονακό και της Εθνικής Ελλάδας, ο οποίος είχε 518 τρίποντα σε 358 αγώνες.

Ο Σλούκας τώρα έχει ως επόμενο στόχο στη λίστα τον Σέιν Λάρκιν, που έχει 584 τρίποντα σε 256 αγώνες, ενώ αμέσως πάνω από τον Λάρκιν βρίσκονται οι Ρούντι Φερνάντεθ με 594 και Μίλος Τεόντοσιτς με 595 τρίποντα.

Στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας είναι ο Σέρχιο Γιουλ, ο οποίος σταμάτησε στα 690 εύστοχα τρίποντα.