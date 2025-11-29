Σε πλήρη αντίθεση με τα προηγούμενα δείγματα όπου ανέβαζε στροφές όσο… έσφιγγαν τα λουριά, ο Κώστας Σλούκας έχει μπει φουριόζος στη σεζόν. Κι όσο αναμένεται από κόσμο και κοσμάκη η αναμενόμενη έως έναν βαθμό στα 36 του «κοιλιά», εκείνος συνεχίζει να δίνει απαντήσεις μέσα στο παρκέ.

Πώς το λέει ο Μίλτος Πασχαλίδης σε ένα τραγούδι του το οποίο κυκλοφόρησε όταν ο χάκινος στη Ρίγα γκαρντ ήταν δεν ήταν πέντε χρονών; «Να τραγουδάει καθέ πρωί, τα μπλουζ της άγριας νιότης…» Μόνο που το πράττει τρεις δεκαετίες αργότερα νύχτα.

Ο Θεσσαλονικιός γκαρντ διάγει μία δεύτερη νιότη, περνάει μια δεύτερη εφηβεία. Με φόρα από το Ευρωμπάσκετ και όσο πλησιάζουν τα αγωνιστικά του γηρατειά, εκείνος αρνείται πεισματικά να τα δει και να τα αποδεχθεί. Όσο κι αν ισχυρίζεται πως δεν του μένει αρκετός ακόμα χρόνο στο μπασκετικό του ρολόι.

Η έλευση του Τι Τζέι Σορτς και ο μεγάλος ανταγωνισμός σε συνδυασμό με τις συνεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις ενός πολύ προσεκτικού σώματος, έχουν κάνει καλό στον Κώστα Σλούκα που «γράφει» νούμερα και γνωρίζει την αποθέωση. Καθολική όπως συνέβη στο ΟΑΚΑ, όταν κάθισε στον πάγκο και άκουσε όλο το γήπεδο να ζητοκραυγάζει, φωνάζοντας το όνομά του. Ο ίδιος ανταπέδωσε.

Άλλοτε βάζει μπρος την εκτελεστική του ικανότητα κι άλλοτε τη δημιουργία του. Αναλόγως με τις ευκαιρίες που του δίνει ο αντίπαλος. Η έλευση άλλωστε ενός κανονικού σέντερ – πολλώ δε μάλλον των χαρακτηριστικών και της εμπειρίας του Κένεθ Φαρίντ – αναδεικνύει ακόμα περισσότερο τα σπάνια για την εποχή στην Ευρώπη, χαρίσματά του.

Κώστας Σλούκας η απάντηση στο γνώρισμα των καιρών Σε ένα μπασκετικό γίγνεσθαι που αλλάζει με γοργούς ρυθμούς, ο Κώστας Σλούκας αποτελεί ένας εκ των τελευταίων των… Μοϊκανών και ρομαντικών.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έπειτα από back-to-back 15άρες με Ρεάλ και Ντουμπάι, αγωνίστηκε λιγότερο κόντρα στην Παρτιζάν, δίνοντας βάρος στη δημιουργία. Σε κάτι λιγότερο από 19′, μοίρασε διψήφιο αριθμό ασίστ (10) για μόλις ένα λάθος, σε ένα ακόμα masterclass.

Κάπως έτσι έφτασε τα τρία φετινά ματς με διψήφιο αριθμό τελικών πασών (10+) και τα επτά συνολικά απ’ όταν φόρεσε το «τριφύλλι» στο στήθος, αναφερόμενοι αποκλειστικά σε παιχνίδια της Euroleague. Σε 86 δηλαδή παιχνίδια συνολικά, σε κάτι λιγότερο από δυόμιση σεζόν.

Κόντρα στην Παρτιζάν λοιπόν, ο 4 φορές πρωταθλητής Ευρώπης ισοφάρισε τα ματς που είχε από δέκα ασίστ και πάνω σε όλη του την καριέρα στον Πειραιά και στις δύο θητείες. Αλλά με 118 παιχνίδια λιγότερα. Άλλη βέβαια η επιρροή του και ο χρόνος συμμετοχής του στο παιχνίδι της μιας ομάδας κι άλλη στον «αιώνιο αντίπαλο», ιδίως μέχρι να αποχωρήσει για την Τουρκία.

Κώστας Σλούκας ετών 36 στα… prime του: Ο (ακραίος) αριθμός που δείχνει τη φετινή του κατάσταση Τύφλα να ‘χουν τα νιάτα και η τσαχπινιά που λέει και το τραγούδι για τον Κώστα Σλούκα που «γράφει» ασύλληπτα νούμερα στην εκκίνηση της σεζόν 2025-26.

Με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, στην οποία αγωνίστηκε πέντε σεζόν και 143 ματς συνολικά, είχε στρογγυλά δέκα ματς με 10+ ασίστ. Συνεπώς και σε απλουστευμένα μαθηματικά, ο Σλούκας μοιράζει διψήφιο αριθμό τελικών πασών κάθε 12 παιχνίδια στον Παναθηναϊκό, την ίδια ώρα που το έκανε κάθε 14 στη Φενέρμπαχτσε – υπολογίζοντας τον μέσο όρο – και κάθε 29 στο Λιμάνι.