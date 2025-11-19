Τύφλα να ‘χουν τα νιάτα και η τσαχπινιά που λέει και το τραγούδι για τον Κώστα Σλούκα που «γράφει» ασύλληπτα νούμερα στην εκκίνηση της σεζόν 2025-26.

Ο Κώστας Σλούκας είναι σαν το παλιό καλό κρασί που όμως δεν θέλει να παλιώσει άλλο. Όπως έχει τονίσει πολλάκις δεν θέλει να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, όντας σε… ελεύθερη πτώση η απόδοσή του. Με αυτά που κάνει όμως, πώς μπορεί κανείς να προβλέψει το τέλος;

Τα νούμερα και οι αριθμοί έχουν αντίθετη άποψη. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ανανέωσε πρόσφατα μέχρι το 2027, υπογράφοντας το τελευταίο (πιθανότατα) συμβόλαιο στην πλούσια καριέρα του. Μπορεί όμως να βάλει κανείς το χέρι του στη φωτιά βλέποντάς τον να παίζει;

Η παρουσία με την Εθνική ομάδα στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ – πέρα από το γεγονός πως του χάρισε ένα μετάλλιο που τόσο πολύ του έλειπε – τον κράτησε… ζεστό. Ο 36χρονος γκαρντ πραγματοποιεί ονειρική εκκίνηση στην αγωνιστική περίοδο 2025-26, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε τα δύο τελευταία χρόνια – τουλάχιστον – που άλλαξε στρατόπεδο. Όταν ανέβαζε την απόδοσή του σταδιακά μέσα στη σεζόν και όσο εκείνη πλησιάζε στα πιο κρίσιμά της.

Αυτή τη φορά όμως, «κουβαλάει» τους πράσινους από την… Ανατολή κιόλας. Την ώρα που η περιφερειακή γραμμή ψάχνει την ισορροπία της, η έλευση του Τι Τζέι Σορτς έχει κάνει – προς ώρας τουλάχιστον – μόνο καλό στον Έλληνα γκαρντ που θέλει να εμπλουτίσει ακόμα περισσότερο το ήδη γεμάτο διακρίσεις βιογραφικό του.

Στα 36 του χρόνια (15/1/1990) παίζει με το πόδι πατημένο στο γκάζι, εξακολουθώντας να κάνει… μάγκιες και χαρούμενους τους συμπαίκτες του. Ένας εκ των κορυφαίων δημιουργών στην κορυφαία λίγκα της «γηραιάς ηπείρου» διαχρονικά, όπως δείχνουν και οι αριθμοί. Στο κατώπι του Νικ Καλάθη μόνο (2146 ο ένας 1943 ο Σλούκας), σε ρόλο μαέστρου με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Σερβίρει με την ίδια και μεγαλύτερη συνέπεια απ’ ότι έκανε σε όλη του την καριέρα (5.1 τελικές πάσες ανά παιχνίδι ενώ έχει 4.4 ανά ματς γενικότερα), έχοντας όμως εξανεμίσει ταυτόχρονα τα λάθη του. Ο δείκτης AST/TO αποτελεί ένας εκ των πιο καθοριστικών και σημαντικών για PG στην Ευρωλίγκα και ο Σλούκας των πρώτων 11 αγωνιστικών, τον έχει… τερματίσει.

Το πηλίκο βγάζει 7 ασίστ ανά λάθος αφού έχει μοιράσει 56 τελικές πάσες για μόλις 8 (!) λάθη. Το νούμερο είναι απίστευτο αν αναλογιστεί κανείς τον χρόνο που περνάει στο παρκέ (20’30”) και το πλήθος των ασίστ που έχει βγάλει.

Ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με την ίδια ακραία αναλογία με τον Ις Γουεϊράιτ, πάουερ φόργουορντ της Ντουμπάι BC που υποδέχεται ο Παναθηναϊκός για την 12η στροφή, ο οποίος όμως έχει δώσει μόλις 14 τελικές πάσες για δύο λάθη.

Άλλη η πίεση όμως στον χειριστή της μπάλας που οφείλει να μοιράσει το παιχνίδι ενώ δέχεται και τα… πυρά της αντίπαλης άμυνας, άλλη στους υπόλοιπους παίκτες.

Πολύ αξιόλογο και το 5 AST/TO του Νικ Βάιλερ-Μπαμπ της Εφές με 45 ασίστ για 9 λάθη σε 29’39”. Ο κύριος και βασικός λόγος για τον οποίο ενδιαφέρθηκε σοβαρα κόσμος και κοσμάκη – μεταξύ αυτών και ο Ολυμπιακός – κατά τη θερινή μεταγραφική περίοδο.

Κώστας Σλούκας AST/TO

2025-26: 7 στα 11 ματς (56 ασίστ/8 λάθη)

2024-25: 2.9 στα 39 ματς (187 ασίστ/64 λάθη)

2023-24: 2.4 στα 34 ματς (189 ασίστ/80 λάθη)

2022-23: 2.6 στα 36 ματς (201 ασίστ/76 λάθη)

2021-22: 2.3 στα 37 ματς (184 ασίστ/81 λάθη)

2020-21: 2 στα 34 ματς (204 ασίστ/103 λάθη)

2019-20: 2.3 στα 25 ματς (153 ασίστ/66 λάθη)

2018-19: 2.5 στα 33 ματς (157 ασίστ/62 λάθη)

2017-18: 2.6 στα 35 ματς (188 ασίστ/71 λάθη)

2016-17: 1.8 στα 29 ματς (130 ασίστ/73 λάθη)

2015-16: 1.8 στα 21 ματς (64 ασίστ/35 λάθη)

2014-15: 2.4 στα 29 ματς (89 ασίστ/37 λάθη)

2013-14: 2 στα 28 ματς (82 ασίστ/40 λάθη)

2012-13: 1.8 στα 30 ματς (35 ασίστ/20 λάθη)

2011-12: 1.7 στα 15 ματς (24 ασίστ/14 λάθη)