Ο Κέντρικ Ναν αποδεικνύεται συνεπής και στην τρίτη του σεζόν στην Ευρωλίγκα, έχοντας βάλει στο μάτι ένα κατόρθωμα που έχουν πετύχει μονάχα τρεις ακόμα διαχρονικά στη διοργάνωση.

Ήταν Φθινόπωρο λίγο πριν ο χειμώνας «χτυπήσει» την πόρτα πριν από δυο περίπου χρόνια όταν η Ευρωλίγκα άνοιξε τις πύλες της για να υποδεχθεί έναν ακόμα Αμερικανό με αξιοπρόσεκτα νούμερα και καριέρα στο ΝΒΑ. Ο Κέντρικ Ναν όπως δεν αποδείχθηκε τέτοια περίπτωση.

Ο άκρως ανταγωνιστικός, προικισμένος με ταλέντο και αποφασιστικότητα άσος του Παναθηναϊκού δεν ήταν ένας από τους πολλούς του «καραβανιού». Είχε δει τα μέρη μας αρχικά ως μία… στάση για να γυρίσει στην αμερικανική λίγκα. Με τέτοια επίδραση όμως που είχε στο παιχνίδι του μετάπειτα πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκού, πως να τον αφήσουν οι άνθρωποι της ομάδας να φύγει;

Το «τριφύλλι» δούλεψε αρκετά την υπόθεση του Αμερικανού γκαρντ, τον αντάμειψε με ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο για την προσφορά του, τον έκανε να ξεχάσει το ΝΒΑ. Ο Κέντρικ Ναν έγινε απαραίτητος «μηχανισμός» της σύγχρονης ιστορίας των «πρασίνων», ένιωσε «βασιλιάς».

Από την πρώτη κιόλας σεζόν του ξεδίπλωσε τις απύθμενες αγωνιστικές του δυνατότητες, κάτι που επιβεβαιώθηκε ακόμα περισσότερο την περσινή αγωνιστική περίοδο. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην κατέκτησε κανέναν από τους δύο μεγάλους του στόχους παρότι έφτασε μία ανάσα από αυτούς, πλην όμως ο «K-Nunn» έλαμψε και… σάρωσε.

Ο αρχισκόρερ των «πρασίνων», γεγονός που δεν αλλάζει παρά τη σύνθεση δίπλα του, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του θεσμού για την κανονική περίοδο 2024-25 και έλαβε το βραβείο αφιερωμένο στον αείμνηστο Αλφόνσο Φορντ.

Οι 21,1 πόντοι του None better than Κέντρικ Ναν, έφτασαν και περίσσευαν στον άσο από το Σικάγο για να προσπεράσει τον Κάρσεν Έντουαρντς με τον οποίο μπορεί να είχε στο σύνολο τον ίδιο αριθμό πόντων (696) αλλά με ένα παιχνίδι λιγότερο.

Το ημίχρονο δείχνει την κατάληξη των αγώνων του Παναθηναϊκού στη φετινή Ευρωλίγκα Σύμπτωση που επαναλαμβάνεται παύει να αποτελεί σύμπτωση, με το ημίχρονο των αγώνων του Παναθηναϊκού να «φανερώνει» εν πολλοίς και το τελικό αποτέλεσμα.

Κάπως έτσι ο Κέντρικ Ναν μπήκε στα «βιβλία» της ιστορίας και την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο (2025-26) κυνηγάει το repeat σε προσωπικό επίπεδο. Το βραβείο του πρώτου «βιολιού» ξανά. Κάτι που μόνο σύνηθες δεν είναι στην ιστορία του θεσμού.

Για την ακρίβεια δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά, κάποιος παίκτης να βγει πρώτος σκόρερ σε δύο σερί σεζόν. Το βραβείο «Αλφόνσο Φορντ» το οποίο δίνεται με αυτήν την ονομασία από το 2004-05 έχουν κατακτήσει από δύο φορές και πάνω οι Ιγκόρ Ρακόσεβιτς (δύο με την Ταού Κεράμικα και μία με την Εφές), Κιθ Λανγκφορντ (με Αρμάνι Μιλάνο και Ούνιξ Καζάν) και Αλεξέι Σβεντ με την Χίμκι και τις δύο.

Για την ώρα και λίγο πριν τη συμπλήρωση του πρώτου γύρου της κανονικής διάρκειας της σεζόν 2025-26, ο Κέντρικ Ναν βρίσκεται στην 3η θέση των πρώτων σκόρερ με 19,1 πόντους ανά ματς. Πίσω από τον πρωτοπόρο Λουαού-Καμπαρό της Μπασκόνια που «σέρνει τον χορό» με τους 20,1 πόντους του και τον Ναντίρ Χίφι που ακολουθεί κατά πόδας (19,9 ανά μας).

Πρώτοι σκόρερ στην Ευρωλίγκα ανά σεζόν

2004-05 Τσαρλς Σμιθ – Σκαβολίνι – 20,7 πόντοι

2005-06 Ντρου Νίκολας – Μπενετόν – 18,5 πόντοι

2006-07 Ιγκόρ Ρακότσεβιτς – Ταού Κεράμικα – 16,2 πόντοι

2007-08 Μαρκ Σάλγιερς – Ροάν – 21,8 πόντοι

2008-09 Ιγκόρ Ρακότσεβιτς – Ταού Κεράμικα – 18 πόντοι

2009-10 Λίνας Κλέιζα – Ολυμπιακός – 17,1 πόντοι

2010-11 Ιγκόρ Ρακότσεβιτς – Εφές Πίλσεν – 17,2 πόντοι

2011-12 Μπο ΜακΚάλεμπ – Σιένα – 16,9 πόντοι

2012-13 Μπόμι Μπράουν – Σιένα – 18,8 πόντοι

2013-14 Κιθ Λάνγκφορντ – Αρμάνι Μιλάνο – 17,6 πόντοι

2014-15 Τέιλορ Ρότσεστι – Νίζνι – 18,9 πόντοι

2015-16 Νάντο Ντε Κολό – ΤΣΣΚΑ Μόσχας – 19,4 πόντοι

2016-17 Κιθ Λάνγκφορντ – Ούνιξ – 21,8 πόντοι

2017-18 Αλεξέι Σβεντ – Χίμκι – 21,8 πόντοι

2018-19 Μάικ Τζέιμς – Αρμάνι Μιλάνο – 19,8 πόντοι

2019-20 Σέιν Λάρκιν – Εφές – 22,2 πόντοι (δεν δόθηκε, διακόπηκε)

2020-21 Αλεξέι Σβεντ – Χίμκο – 19,8 πόντοι

2021-22 Βασίλιε Μίτσιτς – Εφές – 18,2 πόντοι

2022-23 Σάσα Βεζένκοφ – Ολυμπιακός – 17,6 πόντοι

2023-24 Μάρκους Χάουαρντ – Μπασκόνια 19,5 πόντοι

2024-25 Κέντρικ Ναν – Παναθηναϊκός – 21,1 πόντοι

2025-26 ?