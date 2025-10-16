«Πληγωμένος» εμφανίστηκε ο Οντέντ Κάτας μετά την ήττα της Μακάμπι από τον Ολυμπιακό, αναφερόμενος και στη διαιτησία.

Η τελευταία λέξη στο Βελιγράδι άνηκε στον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» που έδειξαν σημάδια αλεργίας στην άμυνά τους, έβλεπαν την Μακάμπι να κάνει κουμάντο σχεδόν σε όλο το ματς της 5ης στροφής της Euroleague, με μία αντεπίθεση όμως στο τελευταίο τετράλεπτο, έφρεαν τα κάνω για αυτούς πάνω και απογοήτευσαν τον Οντέντ Κάτας.

Ο Ισραηλινός τεχνικός παρουσιάστηκε αρκετά εκνευρισμένος στην flash interview από την κατάληξη ενός αγώνα που είχε τον έλεγχο η ομάδα του, κάνοντας το σχόλιό του και για διαιτητικές αποφάσεις στο φινάλε.

Αναλυτικότερα τα όσα είπε ο Οντεντ Κάτας, λίγες στιγμές αφότου έγινε μάρτυρας του come back των Πειραιωτών που έτρεξαν 15-1 επιμέρους για να φύγουν με το «διπλό».

«Σκληρή ήττα. Νομίζω πως ελέγχαμε το παιχνίδι, αξίζαμε να κερδίσουμε. Πρέπει να δω το βίντεο αλλά δεν γίνεται να… Τα τελευταία 6-7 σφυρίγματα ήταν όλα μονόπλευρα. Πρέπει να λαμβάνουμε μεγαλύτερο σεβασμό. Νιώθω άσχημα», είπε ο φανερά εκνευρισμένος Οντέντ Κάτας στις δηλώσεις του στην κάμερα της διοργανώτριας αρχής.