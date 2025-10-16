Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε ένα τρομερό come back με πρωταγωνιστές τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, οι οποίοι όμως δεν «μάσησαν» τα λόγια τους.

«Είναι καλύτερο να μαθαίνεις κερδίζοντας παρά χάνοντας», χρησιμοποίησε κατά λέξη ο Σάσα Βεζένκοφ κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στη flash interview της μεγάλης νίκης με ανατροπή του Ολυμπιακού απέναντι στη Μακάμπι (94-95).

Και αναμφίβολα οι Πειραιώτες έχουν πολλά να διορθώσουν στα μετόπισθέν τους, όπως επισήμαναν όλοι κατά τη διάρκεια των δηλώσεών τους στην κάμερα της διοργανώτριας αρχής. Ο Ολυμπιακός δέχτηκε ξανά πάνω από 90 πόντους, όμως η ποιότητα που χαρακτηρίζει τις μονάδες τους καθώς και η refuse to lose φύση που έχει νοτιστεί στο DNA αυτής της ομάδας, έφεραν τα κάτω πάνω.

Ένα μάτς που φάνταζε χαμένο στο 36 (93-81), όχι μόνο βάσει σκορ αλλά και εικόνας, ο Ολυμπιακός επέμεινε και το πήρε. Εκεί που είχε επιτρέψει 93 πόντους μέχρι το διάστημα αυτό, δέχτηκε μόλις έναν στο φινάλε, έμεινε προσηλωμένος στις επιθετικές του αρχές και… έκλεψε το θετικό αποτέλεσμα από την Μακάμπι στο Βελιγράδι, όπως είπε και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Σέρβος ψηλός βρέθηκε σε φοβερή κατάσταση «καταπίνοντας» τους αντιπάλους του (23π., 5 ριμπ.) ενώ άξιος συμπαραστάτης του, ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με ένα ακόμα double double (23π., 10 ριμπ.) και κρίσιμους πόντους στο φινάλε.

Από κοντά και ο μεταμορφωμένος Τάιλερ Ντόρσεϊ των 18 πόντων που κατέβασε και 5 ριμπάουντ (μεταξύ αυτών και ένα κρίσιμο στην crunch time) και των 5 ασίστ.

Quick answers only: best fantasy duo yet?



N. Milutinov x S. Vezenkov

🔴⚪️ 67.10 FPT combined #EBF pic.twitter.com/sU7aapFXn0 — Euroleague Fantasy Challenge (@EBF_Official) October 16, 2025

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι δυο τους δεν παρέλειψαν να σταθούν στην άμυνα που δεν έπαιξαν οι «ερυθρόλευκοι» και την ανάγκη άμεσης βελτίωσης στο δικό τους μισό ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έφυγε από το μοτόβο αυτό.

Βεζένκοφ: «Παίξαμε απαίσια στην άμυνα, σκόραραν 94 πόντους. Έχουμε πολλά να βελτιώσουμε. Αυτή η νίκη δεν μας ικανοποιεί. Έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε και πρέπει να το κάνουμε. Είναι καλύτερα να μαθαίνεις κερδίζοντας παρά χάνοντας. Κάναμε σπουδαίο come back στα τελευταία τέσσερα λεπτά, βρήκαμε τις σωστές λύσεις, παίξαμε καλύτερη άμυνα.»

Μπαρτζώκας: «Η αμυντική μας προσέγγιση ήταν εξαιρετικά κακή. Γι΄αυτό και η Μακάμπι σκόρερε τόσο εύκολα. Με έναν παίκτη, πέτυχε κάπου 15-16 πόντους στη σειρά με κάποια δύσκολα και άλλα όχι και τόσο σουτ. Φαίνεται ότι μας λείπουν οι καλύτεροι αμυνικοί μας όπως ο Γουόκαπ, ο και ο ΜακΚίσικ. Φυσικά μας λείπει και ο Εβάν Φουρνιέ μας λείπει απόψε. Το θέμα είναι ότι είχαμε την ευκαιρία να γυρίσουμε στο παιχνίδι, είχαμε κάποιες καλές αμυντικά συμπεριφορές στο τέλος, κάτι που χρειάζεται σε όλο το ματς βέβαια. Και φυσικά έχουμε παίκτες και προσωπικότητες που διαθέτουν το ταλέντο για να κρίνουν παιχνίδια σαν και αυτό. Φυσικά δεν είναι μία νίκη για αυτούς που έχουν προβλήματα με την καρδιά τους αλλά αυτό είναι το μπάσκετ.»

Μιλουτίνοφ: «Ας είμαστε ειλικρινείς, απόψε κλέψαμε το παιχνίδι, αν η Μακάμπι το κέρδιζε, θα το άξιζε στον απόλυτο βαθμό. Δεν ήμασταν καλοί, ιδιαίτερα στην άμυνα. Αμυνθύκαμε πραγματικά άσχημα. Το να δέχεσαι πάνω από 90 πόντους, είναι πάρα πολύ. Πρέπει να βελτιωθούμε άμεσα. Στην εκκίνηση της σεζόν, όταν δεν λειτουργείς καλά στην επίθεση θα βρεις τους πόντους σου, η άμυνα όμως είναι πραγματικά προβληματική. Πρέπει να το φτιάξουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα αν θέλουμε να είμαστε διεκδικητές φέτος.»