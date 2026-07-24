Η Ντουμπάι ανέβασε την οικονονομοική προσφορά της για τον Τόμας Γουόκαπ, πλην όμως ο Ολυμπιακός δεν άλλαξε τη στάση του.

Δεν το βάζει κάτω η Ντουμπάι BC για τον Τόμας Γουόκαπ χτυπώντας ξανά την πόρτα του Ολυμπιακού, χωρίς ωστόσο να προκύπτει κάποια ουσιαστική διαφοροποίηση στο ζήτημα.

Επίμονοι εμφανίζονται οι Άραβες – αλλά με τους δικούς τους όρους – αναφορικά με τον Τεξανό γκαρντ που ανήκει στον Ολυμπιακό και μπαίνει αισίως στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τους Πειραιώτες. Καθώς εκείνοι έχουν και το… μαχαίρι και το καρπούζι.

Οι πρωταθλητές της ABA League επανήλθαν για τον Τόμας Γουόκαπ με δύο βελτιωμένες προσφορές στον Ολυμπιακό, θέλοντας να τα βρουν σε ένα ποσό με τους κατακτητές της Ευρώπης για να κάνουν δικό τους τον διεθνή με την Εθνική Ελλάδος παίκτη. Παρόλα αυτά «έφαγαν» εκ νέου… πόρτα.

Η δεύτερη πρόταση της Ντουμπάι BC ήταν στις 800 χιλιάδες ευρώ, ανεβαίνοντας δηλαδή 200 χιλιάδες σε σχέση με την αρχική (600 χιλιάδες ευρώ), η οποία απορρίφθηκε με συνοπτικές διαδικασίες από την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ενώ το μεσημέρι της Παρασκευής (24/7) ξαναχτύπησαν ανεβάζοντας λίγο το ποσό (1 εκατομμύριο δολάρια), χωρίς την καταβολή δόσεων.

Κρούση που άκουσαν οι Πειραιώτες αλλά δεν συζήτησαν στα ενδότερά τους και την οποία προτίθενται να αρνηθούν εντός της ημέρας.

Συνεπώς δεν έχει προκύψει κάποια ουσιαστική εξέλιξη στην περίπτωση του Τόμας Γουόκαπ, παρά το όποιο πρέσινγκ συμβαίνει από πλευράς Ντουμπάι που έχει προσφέρει ένα παχυλό συμβόλαιο στον ξανθομάλλη γκαρντ. Ο Ολυμπιακός είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή – ανεπίσημα αφού ανεπίσημα κινήθηκε και η Ντουμπάι BC – τη στάση του, ζητώντας 3 εκατομμύρια ευρώ για τον 34χρονο γκαρντ που μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Δείχνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και την πρόθεσή του αναφορικά με το εγγύς μέλλον του Γουόκαπ.

Οι «ερυθρόλευκοι» και ο Γιώργος Μπαρτζώκας περιμένουν κανονικά τον Τόμας Γουόκαπ στην εκκίνηση της προετοιμασίας της ομάδας τις επόμενες εβδομάδες, εκτός αν κάτι αλλάξει δραματικά το προσεχές διάστημα. Για να συμβεί βέβαια αυτό πρέπει να «γεφυρωθεί» το χάσμα και η Ντουμπάι BC ή κάθε πιθανός μνηστήρας, να ανέβει αισθητά στα χρήματα που προσφέρει για να αποδεσμευτεί ο Γουόκαπ από το Λιμάνι.

Η κρούση της Ντουμπάι για Γουόκαπ και η ξεκάθαρη στάση του Ολυμπιακού Την… πόρτα του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ χτύπησε η Ντουμπάι παρόλα αυτά οι προθέσεις της ομάδας του Λιμανιού, ήταν και παραμένουν ξεκάθαρες.

Αν και εφόσον συμβεί αυτό και ο Ολυμπιακός ικανοποιηθεί, μόνο τότε θα γίνει πράξη η αποχώρησή του. Αλλιώς θα παραμείνει κάτοικος Πειραιά, χωρίς να διαφαίνεται για την ώρα κάποια πρόθεση πρόωρης επέκτασης του συμβολαίου του με βελτιωμένους οικονονομικούς όρους.

Γεγονός αντίθετο με την περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ που προχωράει. Τις επόμενες ημέρες οι δύο πλευρές θα έχουν το κρίσιμο και ίσως τελικό ραντεβού, με τις συζητήσεις να κυλούν σε καλό κλίμα και τα «θέλω» της μίας με την άλλη πλευρά, να… συγκλίνουν όσο περνούν οι μέρες αν και τίποτα δεν είναι οριστικό ακόμα.