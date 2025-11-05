Παρά την εικόνα και την δεύτερη βαρύτερη ήττα επί των ημερών του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο Εργκίν Αταμάν δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί.

Τρομερή ατάκα από τον Εργκίν Αταμάν, ξεκινώντας την τοποθέτησή του στη Συνέντευξη Τύπου της 4ης ήττας για τον Παναθηναϊκό στη φετινή Euroleague.

Οι λαβωμένοι στη ρακέτα τους «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να κοντράρουν τον ανεβασμένο Ερυθρό Αστέρα που έκανε την έβδομη νίκη του στη σειρά και το μόνο που κατόρθωσαν ήταν να… μαζέψουν κάπως το σκορ στο φινάλε (86-68) για να αποφευχθεί η συντριβή που προμηνυόταν στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Σαν να μην έφταναν τα προβλήματα του Παναθηναϊκού στις θέσεις των «ψηλών» αφού αποσίες είχε και ο Ερ. Αστέρας, είχε να τα βάλει και με τον κόσμο των γηπεδούχων που δημιούργησε – ως είθισται – καυτή ατμόσφαιρα. Πολλώ δε μάλλον λόγω και της αδερφοποίησης του σωματείου με τον «άσπονδο εχθρό» των πρασίνων, Ολυμπιακό.

Συχνά πυκνά ακούστηκαν συνθήματα των Πειραιωτών, ακόμα και στα ελληνικά κάτι που δεν άφησε ασχολίαστο ο Εργκίν Αταμάν. Με τον τρόπο του εννοείται, αφού δεν έχασε την ευκαιρία στη συνέντευξη Τύπου.

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό… Συγγνώμη, οι οπαδοί φώναζαν υπέρ του Ολυμπιακού και μπερδεύτηκα! Συγχαρητήρια στον Ερυθρό Αστέρα για τη νίκη», είπε ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου με τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου.

Στη συνέχεια κλήθηκε να σχολιάσει τις εμφανίσεις του Τι Τζέι Σορτς που απέχει αρκετά από την εικόνα της περσινής σεζόν καθώς και το ενδεχόμενο απόκτησης σέντερ αφού η «πράσινη» frontline έχει αδειάσει για τα καλά.

«Απουσιάζουν οι τρεις σέντερς (σ.σ. Ματίας Λεσόρ, Ρισόν Χολμς & Ομέρ Γιουρτσεβέν) κι είναι πολύ δύσκολο σε αυτό το επίπεδο, ιδίως να παίξουμε άμυνα. Είμαστε στην αγορά για έναν ψηλό να μας βοηθήσει γιατί δεν είναι και ξεκάθαρο πότε θα επιστρέψει ο Ματίας Λεσόρ» απάντησε.

«Μέχρι στιγμής είμαι 90% δυσαρεστημένος με τις εμφανίσεις του Σορτς. Ίσως φταίμε εμείς, ίσως φταίει αυτός, αλλά δεν παύει να είναι αυτή η πραγματικότητα. Δεν παίζει όπως περιμέναμε», είπε για τον πυραυλοκίνητο γκαρντ, αποφεύγοντας όμως να αναφερθεί στις φήμες περί δανεισμού του παίκτη. Σενάριο που ούτως ή άλλως δεν συγκεντρώνει πιθανότητες.