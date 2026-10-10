Μακριά από τα φώτα και τη λάμψη, ο Εμπάι Εντζάι συνεχίζει να κάνει καλύτερο τον Ολυμπιακό. Όπως ακριβώς συνέβαινε και με τη Βιλερμπάν.

Παραμονές Δεκαπεντάγουστου και οι φίλοι του Ολυμπιακού περίμεναν εναγωνίως το άκουσμα ενός μεγάλου ονόματος για αντί-Πίτερς. Αντ’ αυτού ήρθαν αντιμέτωποι με όνομα έκπληξη, επιλογή του κόουτς Μπαρτζώκα που… κάτι ήξερε.

Ο Εμπάι Εντζάι – αχορτογράφητη τότε ακόμα η προφορά του ονόματός του μέχρι ο ίδιος να ξεκαθαρίσει πως και τι – στα ερυθρόλευκα. Και οι φαν του Ολυμπιακού γεμάτοι απορίες. Ποιος είναι τούτος, δεν κάνει, ποια Βιλερμπάν, λίγος για αντί-Πίτερς κλπ.

Μερικές εβδομάδες αργότερα και ο Εμπάι Εντζάι δίπλα σε τόσους αστέρες, έχει καταφέρει να κερδίσει το χειροκρότημα. Οι στάλες ιδρώτα που χύνονται σαν από πηγή στο παρκέ, δικαιολογούν το μαχητικό του πνεύμα. Και ο ίδιος φροντίζει να δικαιώνει όλο και περισσότερο τον προπονητή του για την επιλογή του.

Δεν είναι μονάχα η αντιληπτική του ικανότητα στην επίθεση και οι 11.2 πόντοι που έχει κατά μέσο όρο σε 16’07”. Ελάχιστοι το περίμεναν αλλά αυτό είναι το λιγότερο που πρέπει να εστιάσει κανείς όσον αφορά τον Εμπάι Εντζάι. Καθώς η συνεισφορά του στην ομάδα είναι σαφώς πιο πολύπλευρη.

Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ επιλέχθηκε από τον Έλληνα τεχνικό για την αθλητικότητά του και το αμυντικό του φίλτρο, υπεραπαραίτητο σε μια ομάδα που έχασε τον Τόμας Ουόκαπ και την αμυντική της ισορροπία. Και αυτό δείχνουν και οι αριθμοί.

Εμπάι Εντζάι… αυτόν θέλω: Στα άδυτα του deal που ήθελε ο Μπαρτζώκας Σαν έτοιμος από καιρό για αυτό το άλμα μοιάζει ο Εμπάι Εντζάι που έχει εντυπωσιάσει άπαντες, πέρα από τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Γιατί ήξερε… To Ole.gr ρίχνει «φως» σε παρασκήνια της συμφωνίας.

Με εκείνον στο παρκέ (αυτά τα 16′ δηλαδή που παίζει ο Εντζάι), ο Ολυμπιακός έχει 107.1 πόντους παθητικό ανά εκατό κατοχές (δείκτης DRTG) ενώ δίχως εκείνον, ανεβαίνει στους 116.3, σύμφωνα με το 3steps Basketball.

Και αυτή η αναλογία φυσικά δεν… έτυχε αλλά πέτυχε αφού κάτι ανάλογο συνέβαινε και σε διαφορετική συνθήκη την περασμένη σεζόν στη Βιλερμπάν. Ο Εμπάι Εντζάι που έχει κερδίσει με το σπαθί του μία θέση στο υψηλότερο επίπεδο, βελτίωνε κατά πολύ τις αμυντικές επιδόσεις των Γάλλων όσο εκείνος βρισκόταν στο παρκέ. Από τους 122.1 πόντους, η Βιλερμπάν δεχόταν 116 όταν ο Εντζάι ήταν μέσα ενώ εξίσου μεγάλη ήταν και η διαφορά στις κατοχές με τη διαφορά στα… όρια (+/- 5 πόντοι), αφού από τους 130 πόντους ανά εκατό κατοχές, έπεφτε στους 122.2.

Ο Εντζάι μπορεί να άλλαξε επίπεδο με τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, παρόλα αυτά παραμένει μετρονόμος της άμυνας της όποιας ομάδας ανήκει. Και ο λόγος που ο κόουτς Μπαρτζώκας «έκλεισε» σε εκείνον, όντας η βασική επιλογή του.