Ο Παναθηναϊκός «πνίγει» τους αντιπάλους του στο ξεκίνημα της περιόδου, όπως έκανε και με τη Φενέρμπαχτσε.

Στις 19 του Σεπτέμβρη και λίγο πριν την εκκίνηση των επίσημων υποχρεώσεων, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς «γκρίνιαζε» πως η ομάδα του έχει κάνει μόλις επτά προπονήσεις με 10 παίκτες διαθέσιμους. Και πόσες να έκανε από εκείνη την ημέρα και έπειτα ο Παναθηναϊκός που μετρούσε απουσίες στην αρχή της σεζόν. 3-4;

Παρόλα αυτά, οι «πράσινοι» δείχνουν μία τρομερή προσαρμοστικότητα σε όλα αυτά τα απλά αλλά απολύτως σημαντικά του μπάσκετ, που συνήθως απαιτούνται εβδομάδες ολόκληρες για να παρουσιαστούν στο παρκέ. Όπως η χημεία ή η άμυνα με αλλαγές. Πολλώ δε μάλλον όταν την περασμένη περίοδο «χώλαινε» σε αυτά.

Παρά ταύτα, 4 μόλις στροφές από την εκκίνηση του μαραθωνίου της Euroleague και ο επτά φορές πρωταθλητής Ευρώπης Παναθηναϊκός, παρουσιάζει ένα πρόσωπο στιβαρό. Ιδιαιτέρως πειστικό θα έλεγε κανείς που πείθει τους φιλάθλους του για τα καλώς, προσεχώς κείμενα.

Κι αυτό διότι οι ρόλοι μοιάζουν μοιρασμένοι. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει το 4Χ4 μόνο χάρις το επιθετικό του ταλέντο. Αυτό θα μπορούσε να έρθει ούτως ή άλλως με ισάρριθμα ματς στην έδρα του, τα τρία κόντρα σε σαφώς μικρότερης δυναμικής αντιπάλους.

Από σοφτ στην άμυνα έγινε… νταής, όπως φαίνεται κι από το παθητικό του. Ο Παναθηναϊκός 4 στροφές μετά το ξεκίνημα είναι δεύτερος σε πόντους που δέχεται ανά 100 κατοχές (98.3 defensive rating) με την Μπάρτσα της περιόδου 2020-21 (μετά covid-19 σεζόν) να έχει την κορυφαία επίδοση της τελευταίας επταετίας (100.4 πόντοι ανά 100 κατοχές).

Ταυτόχρονα αναγκάζει τους αντιπάλους του σε 21.2 λάθη σε αυτά τα 4 ματς κατά μέσο όρο στις 100 κατοχές, ενώ τους αναγκάζει παράλληλα να σουτάρουν με το πενιχρό 47.3% εντός παιδιάς με μόλις 30.8% στο ζωγραφιστό και 29.1% από το τρίποντο. Με λίγα λόγια δεν αφήνουν τίποτα εύκολα, να δεχθούν πόντο αγόγγυστα. Ταυτόχρονα είναι πρώτος σε μπλοκ ανά 100 κατοχές (5.4) παρότι ο Μήτογλου και Λεσόρ δεν ξεπερνούν τα 210 εκατοστά, ενώ παράλληλα φιγουράρει 2ος σε κλεψίματα με 11.1.

Ειδικότερα στο crasth test με τη Φενέρ που εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο, οι Τούρκοι έχασαν την μπάλα στο 23% των κατοχών τους ενώ το σύνολο του Σάρας βασανίστηκε με 124.5 πόντους ανά εκατό κατοχές το βράδυ της Πέμπτης (8/10), παρότι ταξίδεψε στην Αθήνα με κάτω από 90 DRT.

Αν αυτό δεν είναι ασφυξία τότε τι είναι για τους πράσινους που έχουν αλλάξει άρδην νοοτροπία τους τελευταίους μήνες.