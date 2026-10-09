Επιστροφή στα πάτρια εδάφη μετά από ένα τριβδόμαδο με τη βαλίτσα στο χέρι, αν και σε διαφορετικό γήπεδο ως έδρα, επιστροφή και σε καλύτερες αμυντικές επιδόσεις.

Το μεγάλο ζήτημα που ήταν η σοφτ άμυνά του στις πρώτες τρεις αγωνιστικές μαζί με τα χαμένα ριμπάουντ, αποκαταστάθηκαν με την Εφές το βράδυ της 9ης του Οκτώβρη στη Sunel Arena.

Ο Ολυμπιακός μπροστά στον κόσμο του κατάφερε να καμουφλάρει την αστοχία του πίσω από τη γραμμή των 6,75 μέτρων (3/17) στο πρώτο μέρος της 4ης στροφής με τους Τούρκους χάρις τον καλό βαθμό που πήρε στην άμυνα.

Στα πρώτα 20′ του αγώνα, ο Ολυμπιακός κράτησε την δίχως Μάικ Τζέιμς που δεν είναι και η καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης, Εφές στους 31 μόλους πόντους την ίδια ώρα που πριν το τζάμπολ δεχόταν 120 πόντους στις εκατό κατοχές.

Εξού και οι σχεδόν 29 πόντοι παθητικό που είχε όχι σε ένα ημίχρονο, αλλά στην πρώτη περίοδο κατά μέσο όρο στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Κι αυτό διότι κατάφερε να ελέγξει κατά κράτος τα ριμπάουντ (26-16) για να πάει στην ανάπαυλα μπροστά στο σκορ με 35-31.

Με τον ίδιο ρυθμό αλλά βελτιωμένος στην επίθεση εμφανίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο για να «καθαρίσει» το ματς από νωρίς και κάνοντας σχετικό ροτέισον, ιδίως στους ψηλούς ο Ολυμπιακός που κατέβασε την αμυντική του επίδοση σχεδόν 30 πόντους (από τους 92 πριν το τζάμπολ, δέχθηκε 26 πόντους λιγότερους για το τελικό 89-66).