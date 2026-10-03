Σαν έτοιμος από καιρό για αυτό το άλμα μοιάζει ο Εμπάι Εντζάι που έχει εντυπωσιάσει άπαντες, πέρα από τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Γιατί ήξερε… To Ole.gr ρίχνει «φως» σε παρασκήνια της συμφωνίας.

Ποιο είναι το αγαπημένο σπορ των ποδοσφαιρόφιλων και μπασκετόφιλων στην Ελλάδα; Η μεταγραφολογία. Και ποια η απάντηση του Γιώργου Μπαρτζώκα σε κάθε ερώτηση των αδημονούντων δημλοσιογράφων για μία ατάκα που θα βγάλει τίτλο; «Να έχει το επίπεδο για να σταθεί». Και ο Εμπάι Εντζάι όχι απλώς το έχει, αλλά εντυπωσιάζει.

Σε μία καλοκαιρινή offseason που ο Ολυμπιακός είχε κλείσει από νωρίς τα κενά του στους γκαρντ με πολύκροτες κινήσεις που είχαν ζεστάνει ακόμα περισσότερο τον κόσμο, η μόνη εκρεμμότητα ήταν ο αντικαταστάτης του Πίτερς.

Ο κόουτς Μπαρτζώκας και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν ήθελαν να βιαστούν, η υπόθεση τράβηξε αρκετές εβδομάδες με τον κόσμο της ομάδας να περιμένει εναγωνίως για ένα όνομα που θα έκανε αίσθηση και μόνο στο άκουσμά του.

Λίγο πριν τον Δεκαπεντάγουστο λοιπόν και κάτω υπό άκρα μυστικότητα, όπως συνηθίζουν οι ερυθρόλευκοι σε κινήσεις που ολοκληρώνουν, ανακοινώθηκε ο Εμπάι Εντζάι. «Ποιος είναι τούτος», σκέφτηκαν οι περισσότεροι που έσπευσαν να βιαστούν. Και τώρα τρέχουν να το μαζέψουν.

Η ξεκάθαρη προτεραιότητα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το αμυντικό φίλτρο της ομάδας και κυρίως την αθλητικότητά της. Σκέφτηκε μαζί με τους συνεργάτες του πως με τόσο επιθετικό ταλέντο, πόντους και δημιουργία θα έβρισκε από αλλού. Δεν χρειαζόταν να είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του back-up του MVP της διοργάνωσης, Σάσα Βεζένκοφ αυτό. Έλα όμως που ο Εμπάι Εντζάι τα κάνει ΟΛΑ και συμφέρει.

Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ ήταν η πρώτη επιλογή του Έλληνα τεχνικού, που είναι μετρ του είδους στο να βγάζει… λαυράκια ή να εκτοξεύει αθλητές. Μπορεί να μοιάζει ακραία σκέψη για τους πρωταθλητές που θέλουν να διασφαλίσουν τα σκήπτρα τους σε μία θέση που ήξεραν ότι έψαχναν παίκτη αρκετές εβδομάδες, είναι όμως η πραγματικότητα σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Μιχάλη Στεφάνου.

Μπορεί να σκέφτηκαν όλο αυτό το διάστημα της αξιολόγησης και της αναζήτησης επιλογών και τον Μπράξτον Κι που έκλεισε πολύ γρήγορα στη Φενέρμπαχτσε αφού αντιστοιχούσε σε πολλά κουτάκια, αλλά δεν είχε αποφασιστεί. Όταν ακόμα δεν είχε κλείσει στην Τουρκία, ο Ολυμπιακός δεν είχε καταλήξει σε παίκτη. Και όταν αυτό συνέβη, εκείνος ήταν ο Εμπάι Εντζάι.

Η πρόταση λοιπόν του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν είχε plan b και c. Ήταν ρητή και εφικτή προς τους διοικούντες. «Αυτόν θέλω…». Γι’ αυτό και οι διαπραγματεύσεις έτρεξαν πολύ γρήγορα.

Σε μια ρευστή καλοκαιρινή κατάσταση στη Βιλερμπάν, η επιλογή του Ολυμπιακού ήρθε και… κούμπωσε για τον Εντζάι που μόλις πληροφορήθηκε από τον ατζέντη του για το ερυθρόλευκο ενδιαφέρον, δεν σκεφτόταν τίποτα άλλο.

Με δική του πρωτοβουλία μάλιστα συνομίλησε με τον Εβάν Φουρνιέ με τον οποίο μιλούν την ίδια γλώσσα και έχουν τον ίδιο ατζέντη, για να μάθει περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρεις για τους Πειραιώτες. Φυσικά άκουσε τα καλύτερα, μίλησε και με τον Μπαρτζώκα και όλα πήραν τον δρόμο τους.

Το deal έκλεισε σε χρόνο de-te, μέσα σε 2-3 μέρες. Ελάχιστο χρονικό διάστημα για διαπραγματεύσεις εν καιρώ πρωταθλητισμού. Κι αυτό συνέβη διότι όλες οι πλευρές ήθελαν να συνεργαστούν. Και αφού τα βρήκαν γρήγορα και στο οικονομικό, δεν υπήρχε άλλος λόγος επανεξετάσουν το οτιδήποτε.

Ενάμιση μήνα περίπου μετά την επίτευξη της συμφωνίας και ο Εμπάι Εντζάι βγάζει… μάτια, κάνοντας πολλά περισσότερα πράγματα απ’ ότι περίμεναν και ήλπιζαν οι περισσότεροι. Με περίσσεια αυτοπεποίθηση, η οποία πηγάζει από την εμπιστοσύνη που του έχει δείξει ο κόουτς Μπαρτζώκας, έχει εξελιχθεί σε κάτι μεγαλύτερο από το back-up του Γιώργου Μπαρτζώκα, παίρνοντας χρόνο και στο ‘5’.

Καταλυτικός στο Κάουνας, ο κορυφαίος στην Μπολόνια με 23 πόντους και επτά ριμπάουντ σε 20′ και στο +7 ο Ολυμπιακός με εκείνον στο παρκέ.

Συνολικά μάλιστα έρχεται δεύτερος μετά τον Φουρνιέ στο NetRating των τριών αυτών αγώνων με το εντυπωσιακό +22.4 πόντους ανά εκατό κατοχές όταν ήταν στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Εντζάι δείχνει σαν να βρίσκεται χρόνια στο Λιμάνι, πιάνοντας την ευκαιρία από τα μαλλιά. Λίρα εκατό…