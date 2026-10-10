Στις δηλώσεις του παραμομονή του ντέρμπι με τη Φενέρμπαχτσε αλλά και αμέσως μετά την παράσταση του Παναθηναϊκού, ο Ματίας Λεσόρ δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τα κακεντρεχή σχόλια που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες γύρω από την ποιότητά του. Αλλά και σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, κάτι που έχει μετατρέψει ως… καύσιμο για να επαναπροσδιορίζει το ταβάνι του.

Η αμφισβήτηση στο πρόσωπό του τα τελευταία χρόνια παρά τις αντίθετες ενδείξεις, έχει κάνει τον Ματίας Λεσόρ πιο αποφασισμένο για να αποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο. Όπως συνέβη και στο πλαίσιο της 4ης στροφής κόντρα στην «σφιχτή» Φενέρμπαχτσε που έγινε έρμαιο των ορέξεων του «τριφυλλιού».

Ο Παναθηναϊκός έκανε… παρέλαση με τους Τούρκους και ο Ματίας Λεσόρ ήταν χάρμα ιδέσθαι. Χάρις τους 19 πόντους του (6/9 σουτ, 7/10 βολές), τα οκτώ ριμπάουντ που μάζεψε, την ασίστ, το κλέψιμο, το μπλοκ και τα έξι κερδισμένα φάουλ που είχε, συγκέντρωσε 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής. Κι αυτό διότι οι 32 βαθμοί του Μόουζες Ράιτ δεν συνοδεύτηκαν από νίκη της Αρμάνι επί της Μακάμπι.

Το «θηρίο» από τη Μαρτινίκα που ταλαιπωρήθηκε αρκετά με τον τραυματισμό που υπέστη πριν από σχεδόν δύο χρόνια στο ματς με τη Μπασκόνια, στέκεται πλέον γερό στα πόδια του. Και θύμισε κόντρα στη Φενέρ κάτι από τον back-to-back κορυφαίο σέντερ των σεζόν 2022-23 και 2023-24.

Επιδραστικός τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα με τα γρήγορα πόδια του και την συνεισφορά τους στις υποδειγματικές αλλαγές που γίνονταν deny για τον Παναθηναϊκό, κάτι που τόσο έλειψε την περασμένη περίοδο από τους πράσινους.

Αυτό ήταν το 4ο βραβείο MVP για τον Ματίας Λεσόρ στην καριέρα του στην κορυφαία τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης και πρώτο μετά τον τραυματισμό του. Όλα έχουν έρθει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.