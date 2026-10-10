Ο Ολυμπιακός βελτιώθηκε στα αμυντικά του καθήκοντα, σκούπισε την Εφές και την… έπιασε στο μεταξύ τους μπρα ντε φερ. Ποιες δύο ομάδες είναι ακόμα σε εκρεμμότητα;

Η επιστροφή στα πάτρια εδάφη βρήκε τον Ολυμπιακό… καβάλα στο άλογο, αν και φιλοξενούμενο σε άλλο γήπεδο.

Ο πιο σοβαρός Ταϊρίκ Τζόουνς σε συνδυασμό με την επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ, διόρθωσαν το πρόβλημα του Ολυμπιακού στην άμυνα, εξασφαλίζοντας τα ριμπάουντ. Από τα 17 επιθετικά ριμπάουντ που έδιναν οι ερυθρόλευκοι στις πρώτες τρεις στροφές, επέτρεψαν μόλις 8 στην Εφές που ψάχνεται ακόμα να βρει την ταυτότητά της. Ιδίως χωρίς τον Μάικ Τζέιμς.

Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός έκανε περίπατο στη Sunel Arena την 4η αγωνιστική (89-66), πριν την πολύ απαιτητική «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί, πρώτα με την αήττητη Βαλένθια (13/10) και στη συνέχεια με την Μπαρτσελόνα (16/10) στην Ισπανία.

Ταυτόχρονα ο Ολυμπιακός τακτοποίησε μία εκρεμμότητα που είχε ιστορικά με την Εφές Αναντολού, έναν εκ των κακών μπελάδων του. Μαζί με την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ, ήταν οι μόνες ομάδες με τις οποίες είχε αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία τους στην Ευρωλίγκα.

Πλέον το ρεκόρ είναι στο… Χ (25 νίκες και 25 ήττες), ενώ έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι αντίστοιχο και με τη «Βασίλισσα» στις 20 του Νοέμβρη στα Λιόσια. Ακόμα έχει δρόμο να διανύσει στο head-to-head με τους «μπλαουγκράνα» (25-19 μπροστά η Μπάρτσα).