Ο δήμιος του Παναθηναϊκού το βράδυ της Πέμπτης (11/12) στο Μιλάνο είχε ονοματεπώνυμο και λεγόταν Αρμόνι Μπρουκς.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να λύσει τον «γρίφο» που άκουγε, το βράδυ της Πέμπτης (11/12), στο όνομα του Αρμόνι Μπρουκς.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ηττήθηκε με 96-89 από την Αρμάνι Μιλάνο, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής στην Euroleague, με αποτέλεσμα να πέσει στο 9-6.

Ο Αμερικανός γκαρντ της ιταλικής ομάδας ήταν «καυτός» κόντρα στους «πράσινους». Εξελίχθηκε σε δήμιο του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση και τελείωσε το ματς με 26 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ είχε 8/14 εύστοχα τρίποντα!

Αρμάνι και Αταμάν προσγείωσαν τον Παναθηναϊκό: «Δεν είμαστε και τόσο καλοί για να θεωρούμαστε φαβορί» Ο Παναθηναϊκός που είχε αρκετό κόσμο στο πλευρό του στο Μιλάνο, επέτρεψε στην Αρμάνι να κάνει… πάρτι και ο Εργκίν Αταμάν δεν κρύφτηκε στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Αρμόνι Μπρουκς «εκτέλεσε» τον Παναθηναϊκό πίσω από τη γραμμή των 6.75μ., δίχως να του επιτρέψει να ελπίσει σε κάτι καλύτερο, παρά την επιστροφή του στο ματς στο φινάλε.

Αυτή, πάντως, ήταν και η καλύτερη επίδοση του Αμερικανού στην καριέρα του στην Euroleague, όσον αφορά τα εύστοχα τρίποντα. Μάλιστα, «άγγιξε» το ρεκόρ του στην Αμερική.

Έως τώρα, είχε πετύχει δύο φορές από 5 τρίποντα σε ένα ματς, κόντρα σε Βιλερμπάν (12/11) και Μακάμπι Τελ Αβίβ (26/11).

Κατά την παρουσία του στην G-League, είχε σημειώσει δύο φορές 8 τρίποντα σε ένα ματς, ενώ το απόλυτο ρεκόρ του είναι τα 9 τρίποντα. Ένα ορόσημο, στο οποίο έχει φτάσει δύο φορές, ξανά στην αναπτυξιακή λίγκα, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.