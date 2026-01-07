Η Φενέρμπαχτσε που είχε ακόμα δυνάμεις στο ντεπόζιτο επιβλήθηκε του μαχητικού Ολυμπιακού, με τον Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ να πραγματοποιεί την καλύτερή του εμφάνιση.

Ο χτυπημένος από κούραση και απουσίες Ολυμπιακός, άντεξε για σχεδόν 35 λεπτά στην Κωνσταντινούπολη και «φλέρταρε» με ένα σπουδαίο «διπλό» κόντρα στην Φενέρμπαχτσε των 10 νικών στα 11 τελευταία παιχνίδια της στην Ευρωλίγκα.

Παρόλα αυτά τα 4 φάουλ του Ντόντα Χολ σε συνδυασμό με το small ball που δεν του βγήκε, τον μετρ του είδους Νικολό Μέλι και την καταπόνηση από τη μια πλευρά που έγινε… καύσιμο για την άλλη, καθόρισαν την τύχη του παιχνιδιού. Τα «καναρίνια» που έδειχναν πιο φρέσκα και έτοιμα στο φινάλε, δεν έχουν αφήσει απλά πίσω τους το κακό ξεκίνημα αλλά γλυκοκοιτάζουν την κορυφή (13-6 με παιχνίδι λιγότερο, αυτό με τον Ολυμπιακό στον πρώτο γύρο).

Σε ένα σύνολο, οι μονάδες παίζουν τον δικό τους σημαντικό ρόλο. Και η «μπουλντόζα» Χόρτον-Τάκερ, είχε τους δικούς του άξιους συμπαραστάτες στο παρκέ του «Ulker Sports Arena» το βράδυ της Τρίτης (6/1).

Το περασμένο καλοκαίρι η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε κλήθηκε να αντικαταστήσει μερικά «βαριά χαρτιά» της (Χέιζ-Ντέιβις, ΜακΚόλουμ, Γκούντουριτς) και επέλεξε να το κάνει με το βλέμμα στραμμένο στο ΝΒΑ.

Κάποιοι τις βγήκαν εξ΄ αρχής όπως ο Χορτον-Τάκερ που ήταν ένας εκ των διακριθέντων στον πρώτο γύρο, άλλοι χρειάζονται ακόμα περισσότερο χρόνο. Ένας από αυτούς πάντως, «τιμώρησε» αρκετές φορές τον Ολυμπιακό, ιδίως στο δεύτερο μέρος. Ο λόγος για τον Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ, ο οποίος έκανε ρεκόρ καριέρας στην Ευρωλίγκα απέναντι στους Πειραιώτες.

Ο πρώην NBAer των 151 αγώνων στον «θαυμαστό κόσμο», πήρε μπρος κόντρα στους «ερυθρόλευκους» σημειώνοντας 14 πόντους με 5/5 διπ., 1/4 τριπ., τρία ριμπάουντ και δύο κλεψίματα για κανένα λάθος.

Καλιφορνέζος που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Κεντάκι αφού επιλέχθηκε μετά την ολοκλήρωση της ρούκι του μάλιστα σεζόν στο draft ΝΒΑ (2021). Εκεί το πάλεψε αλλά δεν έκανε τη διαφορά και τράβηξε… χειρόφρενο, για να ζήσει την εμπειρία της Ευρώπης. Παίκτης που έχει αποδόσει κάτω των αναμενομένων προσώρας για την Φενέρμπαχτσε, πλην όμως διαθέται πολύ καλό όνομα, φήμη και δυνατότητας για να κάνει τη διαφορά στην Ευρωλίγκα. Και φανέρωσε μέρος αυτών κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ πέρα από τις υψηλές για εκείνον προσδοκίες, κουβάλησε στην Ευρώπη και μία σκιά. Τον Απρίλιο του 2021 και λίγες εβδομάδες πριν επιλεγεί στο Νο52 από τους Γκρίζλις, ο 24χρονος πλέον γκαρντ «έχασε» μπροστά στα μάτια του, τον καλύτερό του φίλο και μεγάλη ελπίδα του Κεντάκι και όχι μόνο, Τέρενς Κλαρκ σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Ο κολλητός του που βρισκόταν στο μπροστά αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε, έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, παραβίασε φωτεινό σηματοδότη και προσέκρουσε σε άλλο αυτοκίνητο που έστριβε για να χτυπήσει σε μια κολώνα και από εκεί σε έναν τοίχο. Ο φίλος του άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 19 ετών, αφήνοντας στον παίκτη που έβαλε δέκα πόντους στα τελευταία ισάριθμα λεπτά στον Ολυμπιακό, ένα τραύμα.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβρη του 2021, ο ρούκι Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ των Κλίπερς σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 27 πόντους και αφιέρωσε την εμφάνισή του στο φιλαράκι του.

Στα πιο… ευχάριστα, υπάρχει και μία ακόμα ιστορία γύρω από το όνομά του. Ένα «πρωτόκολλο» για την ακρίβεια, το οποίο ακολουθεί πιστά από την έκτη τάξη του σχολείου. Ο νυν παίκτης της Φενέρμπαχτσε, έχει για γούρι ένα δολάριο πριν μπει να παίξει. Τοποθετημένο στον πάτο του παπουτσιού του.

Στο Πανεπιστήμιο και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ είχε εξηγήσει πως… «Το κάνω αυτό από την έκτη δημοτικού, απλώς βάζοντας ένα δολάριο στο παπούτσι μου κάθε φορά που παίζω. Πάντα παίρνω μερικά Skittles (Μ&Μs) πριν παίξω. Χρειάζομαι γλυκά πριν από οποιοδήποτε παιχνίδι. Έτσι, μου περίσσευε ένα δολάριο και το έβαζα στην κάλτσα μου και έπαιζα με αυτό.»