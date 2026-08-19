Tη δικαστική οδό όλα δείχνουν ότι θα έχουν τον επόμενο καιρό ο Τόμας Γουόκαπ και ο Ολυμπιακός.
Ο Τεξανός γκαρντ κατήγγειλε μονομερώς το συμβόλαιό του, ώστε να ασκήσει έξτρα πίεση, για να αποχωρήσει.
Η Dubai BC τού έχει κάνει μία αρκετά δελεαστική πρόταση και θα ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στα ΗΑΕ, παρότι έχει συμβόλαιο, μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
Οι Πειραιώτες είναι θετικοί στην παραχώρησή του, όμως, έχουν θέση ως τιμή τα: 3.000.000 ευρώ.
Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ έχει κάνει προτάσεις, αλλά δεν «ακουμπούσαν» τα θέλω του Ολυμπιακού.
Κι όλα αυτά, ενώ η πρώτη προπόνηση των «ερυθρολεύκων» είναι την ερχόμενη Πέμπτη (20/08), όμως, μοιάζει εξαιρεικά απίθανο ο 33χρονος γκαρντ να δηλώσει «παρών».
Τι «ακολουθεί» από εδώ και πέρα; Αρχικά, ο Τόμας Γουόκαπ υποστηρίζει ότι το συμβόλαιό του παύει να είναι σε ισχύ.
Ωστόσο, η FIBA και τα Αθλητικά Δικαστήρια δεν μπορούν να τον αποδεσμεύσουν αυτόματα
Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρχει η έκδοση του Letter of Clearance (LOC) από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, το οποίο ο Ολυμπιακός δεν θα υπογράψει.
Γι’ αυτό και ο Τόμας Γουόκαπ -πιθανότατα- θα πάει στο ΒΑΤ, που έχει εξετάσει αρκετές παρόμοιες περιπτώσεις.
Στο Basketball Arbitral Tribunal καταφεύγουν κυρίως οι παίκτες που έχουν οικονομικές διαφορές με την ομάδα τους.
Ωστόσο, αυτό δεν είναι απαραίτητο, καθώς έχουν υπάρξει και υποθέσεις με αθλητές που ήθελαν απλά να αποχωρήσουν από το κλαμπ τους, χωρίς να υπάρχει κάποια ρήτρα.
Στόχος του Τεξανού γκαρντ είναι να έρθει η άμεση επίλυση, ώστε να μπορέσει να αποδεσμευτεί, για να υπογράψει στη νέα του ομάδα.
Ουσιαστικά, επιθυμεί να «τοποθετηθεί» ένα πιο οικονομικό buy-out, που θα μπορέσει να το δώσει η Dubai BC.
Η υπόθεση Ντε Τζούλιους και όταν οι ομάδες πήγαν στο ΒΑΤ
Μία αρκετά παρόμοια περίπτωση είναι και αυτή του Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους, που υπέγραψε στην Μπεσίκτας, ενώ είχε συμβόλαιο με τη Μούρθια.
H ισπανική ομάδα έκανε αγωγή στο ΒΑΤ και στη FIBA και πλέον οι δύο πλευρές έχουν «ακολουθήσει» τα δικαστήρια, ώστε να επιλυθούν οι διαφορές τους.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Πολ Λέστερ Μαρινέι και της Σκαφάτι. Η ιταλική ομάδα κατέφυγε στο BAT το 2012, θεωρώντας πως ο Αμερικανός είχε διακόψει μονομερώς τη συνεργασία τους.
Η Σκαφάτι απαίτησε να της επιστραφεί το ποσό που είχε δώσει ως προκαταβολή για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Παράλληλα, διεκδίκησε οικονομική αποκατάσταση για τις συνέπειες που είχε η αποχώρησή του στον αγωνιστικό της σχεδιασμό.
Το BAT δεν έκανε δεκτές όλες τις απαιτήσεις της, όμως δικαίωσε τον σύλλογο σε σημαντικό μέρος της υπόθεσης.
Όταν ο Πολ Λέστερ Μαρινέι δεν προχώρησε στην εκπλήρωση όσων προέβλεπε η απόφαση, η FIBA του επέβαλε μεταγραφικό ban σε διεθνές επίπεδο. Η ποινή έπαψε να ισχύει αργότερα, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για την επίλυση της διαφοράς.
Παρόμοιο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η υπόθεση του Φρανκ Μέισον με την Beirut Club. Ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής είχε δώσει τα χέρια με την ομάδα του Λιβάνου. Αλλά, τελικά δεν εμφανίστηκε ποτέ στη χώρα της Ασίας, για να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του.
Παρότι ο σύλλογος προσπάθησε επανειλημμένα να τον διευκολύνει, εκδίδοντας ακόμη και διαδοχικά αεροπορικά εισιτήρια, εκείνος δεν ταξίδεψε.
Ο ίδιος επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Όμως, το BAT δεν θεώρησε ότι υπήρχε επαρκής συμβατική βάση που να δικαιολογεί τη στάση του.
Η Beirut δικαιώθηκε, με τον Φρανκ Μέισον να καλείται να καταβάλει αποζημίωση στην ομάδα, αλλά και επιπλέον ποσά που αφορούσαν τα έξοδα της διαδικασίας και της νομικής εκπροσώπησης.