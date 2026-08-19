Ο Τόμας Γουόκαπ κατήγγειλε μονομερώς το συμβόλαιό του. Τι «ακολουθεί» από εδώ και πέρα και τι είχε συμβεί σε παρόμοιες περιπτώσεις παικτών στο παρελθόν;

Tη δικαστική οδό όλα δείχνουν ότι θα έχουν τον επόμενο καιρό ο Τόμας Γουόκαπ και ο Ολυμπιακός.

Ο Τεξανός γκαρντ κατήγγειλε μονομερώς το συμβόλαιό του, ώστε να ασκήσει έξτρα πίεση, για να αποχωρήσει.

Η Dubai BC τού έχει κάνει μία αρκετά δελεαστική πρόταση και θα ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στα ΗΑΕ, παρότι έχει συμβόλαιο, μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Οι Πειραιώτες είναι θετικοί στην παραχώρησή του, όμως, έχουν θέση ως τιμή τα: 3.000.000 ευρώ.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ έχει κάνει προτάσεις, αλλά δεν «ακουμπούσαν» τα θέλω του Ολυμπιακού.

Κι όλα αυτά, ενώ η πρώτη προπόνηση των «ερυθρολεύκων» είναι την ερχόμενη Πέμπτη (20/08), όμως, μοιάζει εξαιρεικά απίθανο ο 33χρονος γκαρντ να δηλώσει «παρών».

Τι «ακολουθεί» από εδώ και πέρα; Αρχικά, ο Τόμας Γουόκαπ υποστηρίζει ότι το συμβόλαιό του παύει να είναι σε ισχύ.

Ωστόσο, η FIBA και τα Αθλητικά Δικαστήρια δεν μπορούν να τον αποδεσμεύσουν αυτόματα

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρχει η έκδοση του Letter of Clearance (LOC) από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, το οποίο ο Ολυμπιακός δεν θα υπογράψει.

Thomas Walkup takes drastic action over his Olympiacos contract 😳



The Greek club responded: https://t.co/CjGK1DeLsW pic.twitter.com/bk4Jg4qodA — BasketNews (@BasketNews_com) August 18, 2026

Γι’ αυτό και ο Τόμας Γουόκαπ -πιθανότατα- θα πάει στο ΒΑΤ, που έχει εξετάσει αρκετές παρόμοιες περιπτώσεις.

Στο Basketball Arbitral Tribunal καταφεύγουν κυρίως οι παίκτες που έχουν οικονομικές διαφορές με την ομάδα τους.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι απαραίτητο, καθώς έχουν υπάρξει και υποθέσεις με αθλητές που ήθελαν απλά να αποχωρήσουν από το κλαμπ τους, χωρίς να υπάρχει κάποια ρήτρα.

Thomas Walkup has formally requested his immediate release from Olympiacos in writing, per the club's statement.



However, Olympiacos does not consider his contract terminated and expects him to report for training camp.



More on BasketNewshttps://t.co/LFWhCo2ZZn — Donatas Urbonas (@Urbodo) August 18, 2026

Στόχος του Τεξανού γκαρντ είναι να έρθει η άμεση επίλυση, ώστε να μπορέσει να αποδεσμευτεί, για να υπογράψει στη νέα του ομάδα.

Ουσιαστικά, επιθυμεί να «τοποθετηθεί» ένα πιο οικονομικό buy-out, που θα μπορέσει να το δώσει η Dubai BC.

No one could have imagined that Thomas Walkup’s 5-season run with Olympiacos would end this way 🫣 pic.twitter.com/4qm7l7BG0d — BasketNews (@BasketNews_com) August 18, 2026

Η υπόθεση Ντε Τζούλιους και όταν οι ομάδες πήγαν στο ΒΑΤ

Μία αρκετά παρόμοια περίπτωση είναι και αυτή του Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους, που υπέγραψε στην Μπεσίκτας, ενώ είχε συμβόλαιο με τη Μούρθια.

H ισπανική ομάδα έκανε αγωγή στο ΒΑΤ και στη FIBA και πλέον οι δύο πλευρές έχουν «ακολουθήσει» τα δικαστήρια, ώστε να επιλυθούν οι διαφορές τους.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Πολ Λέστερ Μαρινέι και της Σκαφάτι. Η ιταλική ομάδα κατέφυγε στο BAT το 2012, θεωρώντας πως ο Αμερικανός είχε διακόψει μονομερώς τη συνεργασία τους.

🚨 El 'caso DeJulius' está lejos de terminar



🏀 El Besiktas ha anunciado su fichaje



📻 Según ha podido saber @SER_Murcia, todavía no se ha cerrado un acuerdo por el base



⚖️ El asunto sigue en los juzgadoshttps://t.co/kZD0Sft32l — Rubén González (@rubengleez) August 1, 2026

Η Σκαφάτι απαίτησε να της επιστραφεί το ποσό που είχε δώσει ως προκαταβολή για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Παράλληλα, διεκδίκησε οικονομική αποκατάσταση για τις συνέπειες που είχε η αποχώρησή του στον αγωνιστικό της σχεδιασμό.

Το BAT δεν έκανε δεκτές όλες τις απαιτήσεις της, όμως δικαίωσε τον σύλλογο σε σημαντικό μέρος της υπόθεσης.

Όταν ο Πολ Λέστερ Μαρινέι δεν προχώρησε στην εκπλήρωση όσων προέβλεπε η απόφαση, η FIBA του επέβαλε μεταγραφικό ban σε διεθνές επίπεδο. Η ποινή έπαψε να ισχύει αργότερα, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για την επίλυση της διαφοράς.

OJO

Si el Besiktas va a por Weiler-Babb ante la crisis del Asvel Villeurbanne y la fuga de jugadores que está sufriendo, es probable que se olviden de DeJulius, base del UCAM Murcia con mismo agente y que estaba en la órbita del equipo turco — www.encestando.es (@webEncestando) July 30, 2026

Παρόμοιο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η υπόθεση του Φρανκ Μέισον με την Beirut Club. Ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής είχε δώσει τα χέρια με την ομάδα του Λιβάνου. Αλλά, τελικά δεν εμφανίστηκε ποτέ στη χώρα της Ασίας, για να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του.

Παρότι ο σύλλογος προσπάθησε επανειλημμένα να τον διευκολύνει, εκδίδοντας ακόμη και διαδοχικά αεροπορικά εισιτήρια, εκείνος δεν ταξίδεψε.

Uno de los culebrones del año: David DeJulius jugará en la Euroliga.



Sonó para el Real Madrid, estaba claro que saldría del UCAM y llega al Besiktas y un proyecto molón. Gran anotador, buen físico y se le ha visto capaz de liderar a un equipo con pretensiones de crecer. https://t.co/zuKJdDWgtB pic.twitter.com/wuNpFPGMh9 — Eugenio Muñoz Fernández (@eugemf7) August 1, 2026

Ο ίδιος επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Όμως, το BAT δεν θεώρησε ότι υπήρχε επαρκής συμβατική βάση που να δικαιολογεί τη στάση του.

Η Beirut δικαιώθηκε, με τον Φρανκ Μέισον να καλείται να καταβάλει αποζημίωση στην ομάδα, αλλά και επιπλέον ποσά που αφορούσαν τα έξοδα της διαδικασίας και της νομικής εκπροσώπησης.