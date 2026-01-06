Η Φενέρμπαχτσε λύγισε τον ελλιπή Ολυμπιακό με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να «επιστρέφει» μεταξύ σοβαρού και αστείου στο ανεβληθέν ματς του πρώτου γύρου.

Για κάτι λιγότερο από 35′, ο Ολυμπιακός παρά την κούραση των τελευταίων ημερών και τις τρανταχτές και σημαντικές απουσίες στο ρόστερ του, έδειχνε ικανός για να φύγει με το πολύ σημαντικό «διπλό» από την δύσκολη έδρα της Φενέρμπαχτσε. Και έφτασε κοντά στο να τα καταφέρει.

Παρόλα αυτά η άμυνά του στο δεύτερο ημίχρονο τον πλήγωσε, υπήρξαν στιγμές που οι Τούρκοι τον μπλόκαραν επιθετικά και έτσι δεν κατάφερε να κάνει κουαρτέτο στις σερί νίκες, μετά τον θρίαμβο στο ΟΑΚΑ.

Οι Πειραιώτες που έπαιξαν χωρίς τους Μιλουτίνοφ, Γουορντ, ΜακΚίσικ και Νιλικίνα, δέχθηκαν 52 πόντους στο δεύτερο μέρος και δέκα τρίποντα σε αυτό αφού μέχρι να ανοίξει ο Μπόλντγουιν λογαριασμό στις αρχές της τρίτης περιόδου, μετρούσαν 0/13.

Όπως ήταν λογικό και επόμενο, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ρωτήθηκε σχετικά στην flash interview για το γεγονός αυτό από την δημοσιογράφο, η οποία παρομοίασε τα τρίποντα του Μπόλντγουιν ειδικότερα με σταγόνες βροχής που έσταζαν από την οροφή.

Στο σημείο αυτό, ο Λιθουανός τεχνικός παρενέβη με το αυστηρό του βλέμμα και ανέκφραστος την διέκοψε λέγοντας πως… «Όχι, στάζει μονάχα στον Πειραιά. Στην Κωνσταντινούπολη δεν συμβαίνει αυτό» και συνέχισε κάνοντας λόγο για το μαχητικό πνεύμα που έδειξαν οι παίκτες του στο δεύτερο μέρος κόντρα σε μία «πολύ καλή ομάδα». Και το οποίο έφερε και το θετικό αποτέλεσμα.