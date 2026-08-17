Ο Εμπάι Εντιάι «πάτησε» Ελλάδα και στις πρώτες του δηλώσεις αποκάλυψε δύο απ’ τους ανθρώπους που μίλησε, πριν έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός έμεινε με ένα μεγάλο κενό, μετά την αποχώρηση του Άλεκ Πίτερς.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αποφάσισε να ταξιδέψει στο Μιλάνο, ώστε να ξεκινήσει μία νέα «περιπέτεια» στην Αρμάνι.

Αυτό ανάγκασε τους «ερυθρόλευκους» να ψάξουν τον αντικατάστασή του, ώστε να πλαισιώσει στη θέση των φόργουορντς τον Σάσα Βεζένκοφ.

Ολυμπιακός & Άλεκ Πίτερς: Μην στενοχωριέσαι που τελείωσε, να χαμογελάς που συνέβη Ένα κομμάτι του Άλεκ Πίτερς θα ανήκει πάντοτε στον Ολυμπιακός και στον Ολυμπιακός θα γράφει εσαεί κάπου, Άλεκ Πίτερς.

Τελικά, ο «εκλεκτός» ήταν ο Εμπάι Εντιάι, μιας και η κατάσταση που επικρατεί στη Βιλερμπάν τον έφερε στην Ελλάδα.

Ο Σενεγαλέζος αθλητής στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού αποκάλυψε και δύο από τους ανθρώπους που μίλησε πριν προσγειωθεί στα μέρη μας.

Ο ένας εξ αυτών ήταν ο Φράνκου Μπάντιο, καθώς είναι από την ίδια χώρα και είχαν μία συζήτηση για τα επερχόμενα ντέρμπι «αιωνίων».

Ο άλλος ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, έναν άνθρωπο που γνωρίζει τη Γαλλία και προσπάθησε να τον βάλει στο… κλίμα, πριν φτάσει στην Ελλάδα.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Εμπάι Εντιάι:

«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ευχαριστώ τον σύλλογο για την ευκαιρία. Είμαι εδώ για να δώσω ενέργεια και να πάμε για το back to back. Το όνομά μου είναι Εμπάι Εντιάι. Το παρατσούκλι μου είναι M-Busy».

Είμαι αμυντικογενής παίκτης. Ήρθα σε μία ομάδα με παίκτες που έχουν καθιερωθεί. Μίλησα με τον Μπάντιο, είναι ο άνθρωπός μου. Θα έχουμε τα ντέρμπι, δεν θα είμαστε φίλοι τότε, θα πάμε στη μάχη. Τα ντέρμπι είναι σκέτη τρέλα.

Μίλησα και με τον Φουρνιέ, μου μιλάει πολύ, μου εξηγεί τι πρέπει να κάνω. Είναι φίλος μου. Στον κόσμο θέλω να πω ότι θέλω να δω την τρέλα που είδα στα videos. Πάμε για το back to back».