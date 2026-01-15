Ακόμα και οι Iron Men κάποια στιγμή λυγίζουν όπως συνέβη και με τον Κέντρικ Ναν.

Αυτή τη φορά ήταν πάνω από τις δυνάμεις του. Ο Κέντρικ Ναν από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην από εδώ πλευρά του ωκεανού δεν «συμφιλιώνεται» με την ιδέα της απουσίας. Λαβωμένος ή μη, υπερβάλλοντας εαυτόν ή όχι, με ενοχλήσεις, πόνους ή ότι άλλο μπορεί κανείς να βάλει στο μυαλό του, δεν… χωνεύει την απουσία.

Η δυσφορία όμως αυτή τη φορά στην προπόνηση της Τρίτης (13/1) για τον αριστερό του αστράγαλο σήμανε… καμπανάκι κινδύνου για τον Παναθηναϊκό που θα παίξει στο SAP Garden (15/1, 20:30) με μία πρωτοφανή εδώ και δύο χρόνια συνθήκη.

Οι «πράσινοι» που έχουν την ευκαιρία να χτίσουν ψυχολογία και να αφήσουν πίσω τους ένα ζόρικο διάστημα δύο εβδομάδων με αρκετή γκρίνια και αμφισβήτηση, πρέπει να τα καταφέρουν κάνουν στην Βαυαρία χωρίς τον καλύτερό τους παίκτη.

Ο Κέντρικ Ναν διαγνώστηκε με κάκωση ποδοκνημικής και έμεινε στην Αθήνα για να… πλακωθεί στις θεραπείες ώστε να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν. Άλλωστε δεν έχει μάθει να κάθεται εκτός, να ξεκουράζεται. Άγνωστες λέξεις για εκείνον.

Πράγμα που σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός θα παίξει για πρώτη φορά χωρίς τον Κέντρικ Ναν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της «γηραιάς ηπείρου» για λόγους τραυματισμού και δεύτερη συνολικά. Η μοναδική φορά – μέχρι την αποψινή – που δεν έδωσε το «παρών» στην Ευρωλίγκα απ’ όταν φόρεσε τη φανέλα με το «τριφύλλι» στο στήθος, ήταν στην οριακή ήττα την περσινή αγωνιστική περίοδο από την Εφές στην Κωνσταντινούπολη (5/12/24), λόγω τιμωρίας του για ασέβεια προς τον Ισπανό διαιτητή Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ στην ήττα από την Παρτιζάν (91-73) στο Βελιγράδι, στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι.

Ο τρίτος σκόρερ της λίγκας με 19,4 πόντους κατά μέσο όρο πίσω από Χίφι και Καμπαρό που πρωτεύει σε πόντους, κλεψίματα και PIR στην φετινή διοργάνωση για τον Παναθηναϊκό και ακολουθεί τον Κώστα Σλούκα στη δημιουργία, είχε χάσει και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ στις αρχές της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου λόγω ενοχλήσεων.

Εντυπωσιακό το 96/97 συμμετοχές του Κέντρικ Ναν στην Ευρωλίγκα, απ’ όταν φόρεσε τα «πράσινα».