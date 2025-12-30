Ο Κέντρικ Ναν συνεχίζει ακάθεκτος να «βομβαρδίζει» τα αντίπαλα καλάθια στην Ευρωλίγκα σε βαθμό που τον φέρνουν μπροστά σε μία πολύ μεγάλη πρόκληση.

Δεν χωρά η παραμικρή πλέον αμφιβολία δύο και κάτι χρόνια μετά την έλευση του, πως ο Κέντρικ Ναν αποτελεί έναν εκ των μεγαλύτερων σκόρερ που έχει δει ποτέ η κορυφαία διασυλογική διοργάνωση της «γηραιάς ηπείρου». Ιδίως στη σύγχρονη μορφή της, από τα… γεννοφάσκια της και μετά το σχίσμα (2000 και έπειτα).

Στα τέλη του Φθινοπώρου του 2023 δεν άλλαξε ο ρους της ιστορίας μονάχα του Παναθηναϊκού που εκμεταλλεύτηκε την στάση υπομονής που έδειξε και την γνωριμία του Μπετσίροβιτς με τον Ντράγκιτς για να κάνει δικό του τον K-Nunn αλλά και ολόκληρου του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Την παρουσία του ο αρχισκόρερ των «πρασίνων» απ’ όταν φόρεσε τη φανέλα τους, φρόντισε να την κάνει αισθητή από τον πρώτο κιόλας μήνα. Το σκοράρισμα άλλωστε ρέει στο αίμα του και γι’ αυτό, δεν χρειάζεται χρόνος προσαρμογής. Όσο βέβαια καταλάβαινε τον άκρως διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, τόσο περισσότερο ασταμάτητος γινόταν. Οι άμυνες προσπάθησαν να τον περιορίσουν και κάποιες από αυτές (Εφές στα playoffs), έως έναν βαθμό τα κατάφεραν.

Η τρίτη σεζόν του Κέντρικ Ναν στην Ευρωλίγκα μετά την ανανέωση του συμβολαίου του στον Παναθηναϊκό, με το οποίο έγινε ένας εκ των πιο ακριβοπληρωμένων διαχρονικά στην Ευρώπη, τον βρήκε πρώτο σκόρερ και κάτοχο του βραβείου Alphonso Ford.

Και ενώ θεωρητικά ο χρόνος που περνάει «κυλάει» υπέρ της αντίπαλης του Κέντρικ Ναν ομάδας ως προς τον τρόπο «εγκλωβισμού» του, στην περίπτωσή του τα νούμερα δεν συνηγορούν σε αυτό. Όλοι ξέρουν τι θα κάνει και πώς θα το κάνει, δεν μπορούν όμως να το σταματήσουν με συνέπεια. Γι’ αυτό και παρότι δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμα μέσα στη σεζόν 2025-26 εμφανίσεις εφάμιλες με εκείνες του περασμένου χειμώνα ιδίως στο ΟΑΚΑ, ο Αμερικανός σταρ του «τριφυλλιού» παραμένει σε απόσταση… βολής από την πρωτιά.

Λίγο πριν την ολοκλήρση του πρώτου γύρου, ο σαφώς πιο δημιουργικός και ολοκληρωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια Κέντρικ Ναν (3,5 ασίστ ανά παιχνίδι) παρότι έχει δίπλα του έναν αφιονισμένο φέτος Κώστα Σλούκα και τον Τι Τζέι Σόρτς επίσης, μετράει 19,2 πόντους ανά παιχνίδι. Σε λιγότερες κατοχές, ακολουθώντας τους Ναντίρ Χίφι (19,6 πόντοι) και Λουαού-Καμπαρό (19,7 πόντοι) που «σέρνουν» τον χορό.

Ο Κέντρικ Ναν κυνηγάει επίτευγμα που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία της Ευρωλίγκα Ο Κέντρικ Ναν αποδεικνύεται συνεπής και στην τρίτη του σεζόν στην Ευρωλίγκα, έχοντας βάλει στο μάτι ένα κατόρθωμα που έχουν πετύχει μονάχα τρεις ακόμα διαχρονικά στη διοργάνωση.

Και η «καταιγίδα» ακόμα δεν έχει έρθει φέτος. Ο άσος από το Σικάγο αν καταφέρει να ολοκληρώσει την κανονική διάρκεια με τον υψηλότερο μέσο όρο πόντων σε σχέση με όλους τους άλλους συναφέλφους του στη διοργάνωσης, θα γίνει ο πρώτος παίκτης που βγαίνει back-to-back πρώτος σκόρερ, απ’ όταν δίνεται (2004) το βραβείο του «πρώτου βιολιού» (Alphonso Ford).

Αν μάλιστα ανεβάσει κατά τουλάχιστον 2,7 πόντους τον μέσο όρο του σε όλη τη διάρκεια του β΄ γύρου συμπεριλαμβανομένου και του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, τότε θα σπάσει το all-time ρεκόρ σε μια σεζόν, το οποίο ανήκει στους Κιθ Λάνγκφορντ (Ούνιξ Καζάν) και Αλεξέι Σβεντ (Χίμκι) με 21,8 πόντους κατά μέσο όρο τις σεζόν 2017-18 και 2018-19 αντίστοιχα.

Υπάρχει όμως μία ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση που βρίσκεται μπροστά του και έχει να κάνει με την υστεροφημία του εις το… διηνεκές. Ο Κέντρικ Ναν που πλησιάζει τα 100 παιχνίδια στη διοργάνωση (93 πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό), αποτελεί ήδη τον πρώτο σκόρερ των «πρασίνων» κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα. Και τον δεύτερο, με διαφορά από τον επόμενο, γενικότερα.

Μέχρι να εμφανιστεί ο Αμερικανός γκαρντ στον ευρωπαϊκό κόσμο της «σπυριάρας» οι 22,2 πόντοι κατά μέσο όρο λιγότερα παιχνίδια (54) του αείμνηστου Αλφόνσο Φορντ – σε άλλες εποχές – με Περιστέρι, Ολυμπιακό και Σιένα έμοιαζαν άπιαστο νούμερο. Όνειρο απατηλό για κάθε αθλητή. Για τον Κέντρικ Ναν όμως;

Ο Κέντρικ Ναν «τρέχει» έναν μαραθώνιο για το παρόν το δικό του και του Παναθηναϊκό αλλά και για το μέλλον του. Και έχει την ευκαιρία μέχρι να σταματήσει πια να «μπιστάει» την μπάλα σε αυτήν την διοργάνωση, να κάνει το αδύνατο δυνατό.

Μοιάζει με πρόκληση ζόρικη αφού όσο μεγαλώνει ο όγκος των παιχνιδιών, τόσο πιο δύσκολο είναι να μεταβληθεί ο μέσος όρος και να ανέβει. Στο χέρι του όμως είναι να συνεχίζει να «πατάει» σε κορυφές και να σπάει ρεκόρ.