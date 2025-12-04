Ο Κένεθ Φαρίντ βρίσκεται στο έμψυχο δυναμικό του Παναθηναϊκού λίγες μόλις εβδομάδες αλλά είναι σαν να παίζει χρόνια με το «τριφύλλι» στο στήθος. Η ταχύτατη προσαρμογή του, τα αγωνιστικά διαπιστευτήριά που φανέρωσε με το καλησπέρα, το δέσιμο με τον κόσμο της ομάδας που «τρελάθηκε» μαζί του εξ΄ αρχής και άλλα πολλά. Ο «Manimal» ήρθε για λίγο (2 μήνες) να καλύψει τα κενά και χτυπάει την πόρτα της… μονιμότητας. Σε όποιον βαθμό κι αν μπορεί να ειπωθεί κάτι τέτοιο στον πρωταθλητισμό.

Πριν καν συμπληρώσει έναν μήνα παρουσίας στα «πράσινα», οι συζητήσεις για την επέκταση του συμβολαίου του έγιναν καθημερινότητα και θέμα συζήτησης. Γεγονός που κέρδισε ο πρώην ΝΒΑερ με το «σπαθί» του βέβαια.

Θέση σε αυτό, με τον δικό του τρόπο, πήρε και ο προπονητής του όταν ρωτήθηκε σχετικά, την προηγούμενη της αναμέτρησης με τη Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση επιστρέφει στη δράση κι ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε το βραβείο του MVP που κέρδισε ο παίκτης του αλλά και την κατάσταση με τους απόντες, ενόψει του αγώνα με τους επικίνδυνους Ισπανούς στο «Telekom Center Athens».

«Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής έχουν δείξει ότι η Βαλένθια είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα. Παίζουν επιθετική άμυνα, κλέβουν μπάλες. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι στην επίθεση. Δέκα ημέρες δεν παίξαμε, είναι επικίνδυνο ένα τέτοιο παιχνίδι μετά τη διακοπή. Το αυριανό παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζω ότι θα πάρουμε άλλη μία νίκη.

Δέκα ημέρες διακοπή είναι πολύ. Παίζουμε ανά 2-3 ημέρες και βρίσκουμε καλό ρυθμό. Ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα θα παίζουμε ολοένα και καλύτερα».

Το σχόλιο του Φαρίντ για νέο «Manimal» και… νέο συμβόλαιο! Τι απάντησε ο Κένεθ Φαρίντ στις ερωτήσεις του κοινού στο Club 1908 του Παναθηναϊκού AKTOR. Τι σχολίασε για το «Manimal».

Για τον Φαρίντ, ο Τούρκος προπονητής είπε ότι: «Ο Φαρίντ φέρνει ενέργεια με την προσωπικότητά του. Με την εμφάνισή του άξιζε το βραβείο (σ.σ. του MVP του μήνα). Ελπίζω ότι θα συνεχίσει, είναι έμπειρος παίκτης. Ελπίζω ότι θα είναι στους καλύτερους πέντε του Final Four».

Για τις απουσίες, τόνισε πως: «Ο Ομέρ (σ.σ. Γιουρτσεβέν) επέστρεψε, είναι υγιής. Όσμαν, Χολμς και Σαμοντούροβ δεν θα παίξουν. Ο Τζέριαν Γκραντ είχε στομαχικές διαταραχές, αλλά τις τελευταίες δύο ημέρες προπονήθηκε κι αύριο θα είναι στο 100%.»