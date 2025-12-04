Τι απάντησε ο Κένεθ Φαρίντ στις ερωτήσεις του κοινού στο Club 1908 του Παναθηναϊκού AKTOR. Τι σχολίασε για το «Manimal».

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ζήτησε από τον Κένεθ Φαρίντ να απαντήσει σε ερωτήσεις των φιλάθλων σχετικά με το Club 1908.

Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να αλλάξει το κόκκινο logo του Manimal στα social media σε πράσινο, εκείνος σχολίασε: «Θα το δω ξανά όταν υπογράψω το νέο μου συμβόλαιο».

Ποιον θεωρεί πιο αστείο στην ομάδα;

«Ο Χουάντσο είναι πολύ αστείος για μένα. Στην αρχή στο NBA ήταν ξεκαρδιστικός, γιατί δεν μιλούσε αγγλικά. Κοιτούσε γύρω σαν να αναρωτιόταν ‘τι να κάνω;’, ήταν πραγματικά αστείο. Τώρα όμως καταλαβαίνει αγγλικά, τη δική του γλώσσα, ακόμη και περισσότερα ελληνικά. Είναι υπέροχο να τον βλέπεις να εξελίσσεται σε αυτό που είναι σήμερα, παραμένοντας άνθρωπος με χιούμορ».

Κάρφωμα ή τάπα;

«Δύσκολο… Μου αρέσουν και τα δύο, αλλά επειδή είμαι περισσότερο αμυντικογενής, θα διαλέξω την τάπα».

