Ο Κέντρικ Ναν συνέχισε τα… δικά του και στο τέλος της πρεμιέρας της Euroleague άφησε υποσχέσεις για το μέλλον!

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το… δεξί τις υποχρεώσεις του στη Euroleague. Οι «πράσινοι», μέσα σε μία Telekom Center Athens, που «έβραζε», κέρδισαν την Μπάγερν Μονάχου (30/09, 87-79).

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ασταμάτητος για ακόμα μία φορά και ξεκίνησε με τη «φόρα» της περασμένης σεζόν. Έδειξε πως και φέτος θα είναι ένας από τους υποψήφιους πολυτιμότερους της διοργάνωσης, με μία εμφάνιση-όνειρο.

Ολοκλήρωσε τον αγώνα με 21 πόντους, ενώ μοίρασε και 10 ασίστ «μαζεύοντας» 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης!

Στο τέλος της αναμέτρησης στις δηλώσεις του στην κάμερα της Euroleague δήλωσε πως νιώθει σαν «μικρό παιδί».

Παράλληλα, σε ερώτηση που του έγινε από τη Δώρα Παντέλη, για το αν ήταν μία… γεύση από τα όσα έρχονται, ο Αμερικανός απάντησε θετικά, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για το μέλλον!

Αναλυτικά, τι δήλωσε ο Κέντρικ Ναν:

«Ήταν μια γεύση του τι έρχεται. Νιώθω σαν παιδί, νιώθω καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος να δημιουργώ για την ομάδα μου, να σκοράρω και να παίζω μπροστά στον υπέροχο κόσμο μας».