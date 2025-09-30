Ίδια και απαράλλακτη η «τρέλα» του κόσμου του Παναθηναϊκού για τον Κέντρικ Ναν και τούμπαλιν.

Οι εβδομάδες πέρασαν, το καλοκαίρι ήρθε κι έφυγε, ο καιρός ψύχρανε ξανά; Και τι μ’ αυτό; Κάποια πράγματα δεν διαφοροποιούνται. Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν. Όπως η ιδιαίτερη σχέση που έχει «χτίσει» η κερκίδα του τριφυλλιού με τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος αναγνωρίζει την αγάπη που του δείχνουν. Γεγονός που έκανε και πριν το πρώτο τζάμπολ της σεζόν στη Euroleague.

Επιστροφή στη δράση με το ΟΑΚΑ, νυν Telekom Center και πάλι σε πρώτο πλάνο. Ο Παναθηναϊκός που «διψάει» για να επιστρέψει στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης, κάνει πρεμιέρα στη Euroleague των 20 ομάδων στο σπίτι του.

Αντίπαλος η Μπάγερν Μονάχου, την οποία τείνει να συνηθίσει στην εκκίνηση κάθε αγωνιστικής περιόδου να υποδέχεται. Τη σεζόν 2023-24, την φιλοξένησε στο δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν για την Euroleague, ενώ την περασμένη σεζόν, η εντός έδρας πρεμιέρα του ήταν και πάλι με τους Βαυαρούς.

Ως είθισται από όταν πάτησε το πόδι του στην Ευρώπη, ο σούπερ σταρ των «πρασίνων» όσα μεγάλα ονόματα κι αν έρθουν, πάτησε από νωρίς το γυάλινο παρκέ για το καθιερωμένο του ζέσταμα.

Και μόλις τον κατάλαβαν οι φίλοι του «τριφυλλιού», επικράτησε… χαμός τηρουμένων των αναλογιών, μιας και είχε ακόμα αρκετά άδεια καθίσματα. Περίπου μία ώρα πριν το πρώτο τζάμπολ. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού αποθέωσε τον MVP της κανονικής διάρκειας της αγωνιστικής περιόδου 2024-25 κι εκείνος ανταπέδωσε με τον δικό του τρόπο. Βαθιά υπόκλιση.