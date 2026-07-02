Στα… εν οίκω φαίνεται ότι θα μείνουν και θα εμπιστευθούν οι άνθρωποι της Βαλένθια αναφορικά με τον άνθρωπο που θα αντικαταστήσει τον Πέδρο Μαρτίνεθ στον πάγκο της ομάδας.

Αναπάντεχα κάπως σαν… βόμβα έσκασε η είδηση της μετακίνησης του Πέδρο Μαρτίνεθ από τη Βαλένθια στη Ρεάλ Μαδρίτης και η οποία επιβεβαιώνεται από το Ole.gr μέσω Ισπανίας.

Ο «αρχιτέκτονας» της πολύ όμορφης αυτής ιδέας που παρουσίασαν οι «πορτοκαλί» τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αποδέχθηκε την πρό(σ)κληση της «Βασίλισσας», ανοίγοντας άλλο ένα μέτωπο στη Βαλένθια και τον πανίσχυρο Juan Roig. Έναν εκ των πλουσιότερων ανθρώπων στη χώρα που είχε την πρόθεση να καλύψει οικονονικά κάθε επιθυμία του Πέδρο Μαρτίνεθ για να τον κρατήσει, παρόλα αυτά δεν ήταν αυτό το ζήτημα.

Μόλις λοιπόν αντιλήφθηκαν πως δεν υπάρχει πρόσφορο έδαφος παραμονής του Μαρτίνεθ, έκατσαν κάτω οι ιθύνοντες προκρίνοντας δύο περιπτώσεις. Εκείνη του Τσάβι Αλμπέρ, μέχρι πρότινος βοηθού προπονητή του Μαρτίνεθ και του Ντιέγκο Οκάμπο Βάσκεθ, τεχνικού της Μανρέσα από το 2024 που έφερε τον Μπαντιό εκείνη την περίοδο (2019-20) στην δεύτερη ομάδα αρχικά της Μπαρτσελόνα.

Παρόλα αυτά και σύμφωνα με τα όσα είναι σε θέση να γνωρίζει το Ole.gr από την Ισπανία, στη Βαλένθια έχουν καταλήξει στον νεαρό προπονητή (γεννηθείς το 1987), ο οποίος ανήκει στους κόλπους της ομάδας από το 2012 παρουσιάζοντας σημαντικό έργο.

Εκείνος ήταν που παραχώρησε δηλώσεις και μετά το break της Βαλένθια στο Game 3 με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ αφού ο Πέδρο Μαρτίνεθ – όπως και ο Εργκίν Αταμάν – είχε αποβληθεί. Λεγόμενα με σπόντες και σαφείς υπαινιγμούς για ξεκάθαρη πρόθεση του Τούρκου τεχνικού να φέρει ένταση στο παιχνίδι.

«Όπως και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, ο κόουτς Αταμάν προσπάθησε να προκαλέσει τεχνικές ποινές για να αλλάξει την ιστορία του αγώνα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση», είχε πει από την αίθουσα Τύπου του ΟΑΚΑ ο φερόμενος ως νέος προπονητής Βαλένθια.