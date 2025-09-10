Μποντιρόγκα και Μοτιεγιούνας, μέσω της επίσημης ανακοίνωσης της Euroleague, εξήγησαν γιατί επιλέχθηκε η Αθήνα για το Final Four του 2026.

Το Final Four της Euroleague θα γίνει στην Αθήνα, με το ΟΑΚΑ να φιλοξενεί το σπουδαίο μπασκετικό γεγονός από τις 22 έως τις 24 Μαΐου του 2026.

Οι μέτοχοι της EuroLeague ψήφισαν υπέρ της Αθήνας στην τηλεδιάσκεψη της Τετάρτης (10/09) και με ψήφους 8-3, κέρδισε η ελληνική συμμετοχή το Βελιγράδι.

Πώς τα κατάφερε; Στην επίσημη ανακοίνωση της Euroleague, οι Ντέγιαν Μποντιρόγκα και Παούλιους Μοτιεγιούνας, εξηγούν.

«Η Αθήνα είναι μια πόλη με τεράστια μπασκετική παράδοση και ένα από τα πιο παθιασμένα κοινά στην Ευρώπη. Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε το 2026 σε μια πόλη που έχει φιλοξενήσει μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές της EuroLeague», δήλωσε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, πρόεδρος της Euroleague Basketball.

«Η Ελλάδα παραμένει βασική αγορά για την EuroLeague, με δύο κορυφαίες ομάδες να αγωνίζονται κάθε χρόνο, ένα αφοσιωμένο φίλαθλο κοινό και ισχυρή απήχηση ως παγκόσμιος τουριστικός προορισμός. Η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα ήταν μια φυσική απόφαση, για την οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα οδηγήσει σε ένα ακόμη θεαματικό γεγονός», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο CEO της Euroleague Basketball, Παούλιους Μοτιεγιούνας, τόνισε: «Η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να ενισχύουμε τους δεσμούς μας με τις παραδοσιακές αγορές. Η αφοσίωση της πόλης στο μπάσκετ, σε συνδυασμό με την ιστορία της και το πάθος των φιλάθλων, την καθιστούν ιδανικό σκηνικό για τη μεγαλύτερη διοργάνωσή μας. Θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού για την εμπιστοσύνη τους στην Euroleague Basketball. Η στήριξή τους υπήρξε καθοριστική ώστε το Final Four να επιστρέψει στην Αθήνα έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες. Με τη συνεχιζόμενη συνεργασία τους, είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρουμε ξανά μια αξέχαστη εμπειρία».

Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της Euroleague, «η κορυφαία διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens, χωρητικότητας άνω των 18.000 θεατών. Το γήπεδο κατασκευάστηκε το 1994 και ανακαινίστηκε ριζικά ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ενώ από τότε έχει αποτελέσει το σκηνικό για αναρίθμητες μπασκετικές στιγμές-ορόσημα. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 22 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός στις 24 Μαΐου».