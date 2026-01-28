Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στο πλαίσιο της media day του Ολυμπιακό για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα, αναφέρθηκε και στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ.

«Τα λόγια κάθε φορά αδικούν τα συναισθήματα. Είναι δραματικό και είναι πολύ άκυρο να βλέπεις το συμβάν συνέχεια στις οθόνες σου. Συλλυπητήρια και να εκφράσουμε και εμείς τα λόγια μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής των Πειραιωτών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις απουσίες της ομάδας του, αλλά και στο παιχνίδι απέναντι στους Καταλανούς.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για τον Τζόζεφ: «Ήρθε λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας. είναι πολύ καλός παίκτης και η διοίκηση φρόντισε να τον φέρει. Θα είναι στη δωδεκάδα, γιατί οι Μόρις και Νιλικίνα δεν θα είναι.

Εντυπωσιάστηκα με τη χθεσινή του προπόνηση. Είναι ευφυής και κατάλαβε τον τρόπο παιχνιδιού. Δεν χρειάζεται να πω εγώ τι παίκτης είναι το δείχνει η καριέρα του. Θέλει να παίξει σε υψηλό επίπεδο και θα καταλάβει και αύριο πως είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στη Μονακό δεν έπαιξε, αλλά είχε μια επαφή».

Για τον Γουορντ: «Μπορείς να έχεις δημιουργία από όλες τις θέσεις. Το θέμα είναι να πασάρεις και να είσαι ανιδιοτελής. Έχει σχέση με το πόσο θες να συνεργαστείς επιθετικά και αμυντικά».

Για τις απουσίες: «Ο Τζόουνς και ο Μιλουτίνοφ θα παίξουν. Ο Παπανικολάου δεν θα είναι αύριο, έχει μια ισχιαλγία και δεν θα παίξει».

Για το ματς: «Κάναμε το χειρότερο μας παιχνίδι στη Βαρκελώνη. Είναι το μοναδικό ματς που δεν χτυπήσαμε εκεί. Η ομάδα μας με αφορμή αυτό το ματς έδειξε βελτίωση. Φυσικά περιμένουμε να απαντήσουμε με διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Όλα τα σημαντικά εκεί δεν τα κάναμε. Πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας. Η Ευρωλίγκα δείχνει πως οι ίδιες ομάδες μπορούν να παίξουν διαφορετικά μεταξύ τους. Θα πάθουμε καλύτερα και με τον κόσμο μας θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε».