Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Άμπου Ντάμπι για το Euroleague Final Four, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τονίζει την ευθύνη.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αναχωρήσει από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό το Άμπου Ντάμπι, όπου θα διεξαχθεί το Final Four της Euroleague. Ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Μπαρτζώκας, τόνισε την μεγάλη ευθύνη που νιώθουν όλοι ενόψει της σημαντικής αυτής πρόκλησης.

Επισήμανε πόσο σημαντικό θα ήταν να καταφέρουν οι «ερυθρόλευκοι» να επιστρέψουν στην Ελλάδα με το τρόπαιο, ειδικά φέτος που συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου.

Αναλυτικά όσα είπε o Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για την προετοιμασία του Ολυμπιακού: «Φυσικά υπάρχουν δυο μέρες ακόμα προπονήσεις για να προσαρμοστούμε και να είμαστε έτοιμοι την Παρασκευή».



Για το αν θα κάνει αλλαγές: «Είχαμε την ευτυχή συγκυρία να έχουμε 20 μέρες να προετοιμαστούμε. Για εμάς ξέρετε τι θα δείτε. Θα γίνουν προσαρμογές αλλά όλοι ξέρουν περίπου τι θα δουν ο ένας από τον άλλο».



Για τις άλλες ομάδες του Final Four: «Όλοι έχουν κίνητρο, όλοι έχουν συναίσθηση για την ειδική χρονιά που εκπροσωπούμε για τον Ολυμπιακό. Στο αποτέλεσμα πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο».



Για την παρουσία του Ολυμπιακού στα προηγούμενα Final Four: «Κάθε Final Four είναι διαφορετικό. Αλλιώς πήγαμε πέρσι, αλλιώς πρόπερσι, άλλος είναι αντίπαλος φέτος. Ξεχωριστή η φετινή μας παρουσία».



Για το αν η κατάκτηση της Euroleague είναι απωθημένο: «Ο Ολυμπιακός έχει πάρει Euroleague, εγώ έχω πάρει τον τίτλο με τον Ολυμπιακό, δεν έχω κανένα απωθημένο στην παρουσία μας τώρα».