Ο Ολυμπιακός έφερε στην Ελλάδα τον Μόντε Μόρις, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να κάνει μία εξαίρεση στη συνήθη τακτική του.

Και το όνομα αυτού, Μόντε Μόρις. Ο Ολυμπιακός βρήκε τον εκλεκτό του για το κενό στα γκαρντ, στο πρόσωπο του πρώην NBAer που έφτιαξε το όνομά του δίπλα στον Γιόκιτς και τον βοήθησε με τον τρόπο του, να γράψει το δικό του σπουδαίο αφήγημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν υπομονή στην ανάγκη να επιλέξουν την καλύτερη δυνατή επιλογή – βάσει συνθηκών – από την αφορά, την οποία σκάναραν διαρκώς. Όταν το όνομα του Μόντε Μόρις έπεσε στο τραπέζι, με τον ατζέντη του να ανοίγει την πόρτα της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός που που χρειάζεται να επαναπροσδιορίσει τα ιδανικά του στο παιχνίδι του, δεν κοντοστάθηκε.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άναψε το πράσινο φώς, οι ιθύνοντες της ομάδας έκαναν από πλευράς τους τα καθέκαστα και ο 30χρονος πρώην συμπαίκτης του Ναζ Μήτρου Λονγκ και του Γιώργου Τσαλμπούρη στο Αϊόβα, αποδέχθηκε την πρόσκληση.

Το μεσημέρι της Κυριακής (14/12) ο Μόντε Μόρις μπήκε στο αεροπάνο από τις ΗΠΑ με προορισμό την Αθήνα για να μπει σιγά σιγά στο ροτέισον του Έλληνα τεχνικού.

«Θέλουμε έναν παίκτη επιπέδου playoffs Ευρωλίγκα αλλά δεν είναι αναγκαστικό ότι θα είναι από αυτήν», σημείωνε το προηγούμενο διάστημα ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Και δεν ήταν από αυτή.

Όταν ο Γιόκιτς εμπιστεύθηκε τον Μόντε Μόρις κι εκείνος «σκότωσε» τους Γουόριορς (video) Μαθαίνοντας τον νέο παίκτη του Ολυμπιακού, Μόντε Μόρις, ο οποίος είχε αναπτύξει ισχυρό δέσιμο εντός και εκτός παρκέ με τον Νίκολα Γιόκιτς.

Πρόθεση και πρώτο μέλημα του Αμαρουσιώτη προπονητή, όπως είχε τονίσει πολλάκις, ήταν να υπογράψει έναν παίκτη που δεν θα χρειαστεί μεγάλο διάστημα προσαρμογής καθώς οι αγωνιστικές υποχρεώσεις πιέζουν. Άρα και κάποιον που να έχει γνώση από Ευρώπη και την κορυφαία διασυλλογική της διοργάνωση. Όχι προαπαιτούμενο όμως αφού δεν το βρήκε. Άρα επέλεξε εκείνον που κάλυπτε τα περισσότερα κουτάκια του.

Όπως αποκάλυψε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρολεύκων» στις πρώτες του δηλώσεις από την αίθουσα αφίξεων του Ελ. Βενιζέλος… «ο προπονητής μού ζήτησε να κάνω το παιχνίδι μου, να έχω το ρόλο που είχα στους Νάγκετς, να είμαι floor general. Να είμαι επιθετικός και να κάνω τους άλλους καλύτερους.»

Η ιστορία έχει δείξει πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας προτιμά επιλογές χαμηλότερου «ρίσκου», παίκτες που τουλάχιστον έχουν δείξει τα διαπιστευτήριά τους στο επίπεδο και το κλίμα της Ευρώπης, το οποίο διαφέρει κατάτι από το ΝΒΑ και την άλλη πλευρά του ωκεανού. Ασχέτως αν κάποιοι απο αυτούς, δεν ανταποκρίθηκαν στα ζητούμενα. το επίπεδο και τις προσδοκίες των «ερυθρολεύκων».

Γι’ αυτό και ο Μόντε Μόρις αποτελεί μόλις τον τρίτο «ερυθρόλευκο» επί εποχής Μπαρτζώκα, δίχως πρότερη εμπειρία από την Ευρώπη και το μπάσκετ της. Έστω και πριν κάνει το άλμα (Εβάν Φουρνιέ). Κι αυτές δεν τις λες – βάσει αποτελεσμάτος και κρίνοντας ως μετά χριστόν προφήτες – επιτυχημένες.

Άλλη βέβαια η βαρύτητα και το βιογραφικό του Μόντε Μόρις, που δείχνει στα χαρτιά τουλάχιστον, ως μία εκ των πλέον ιδανικών λύσεων για να υπηρετήσει το μπάσκετ των Πειραιωτών που έχουν χάσει κάπως τον προσανατολισμό τους φέτος.

Στις 8 Γενάρη του 2014, ο Ολυμπιακός υπέγραψε τον Τζαμάριο Μουν των 305 συμμετοχών στο ΝΒΑ που έγινε… Γκιούλιβερ στη συνέχεια, για να τερματίσει τη συνεργασία του δύο μήνες αργότερα αφού ο Μπαρτζώκας έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον Πετγουέι. Ένας συνδυασμός αγωνιστικών και μη λόγων τον οδήγησε στην πόρτα της εξόδου, «πέφτοντας» και σε πειθαρχικά παραπτώματα. Ένα παιχνίδι έπαιξε όλο κι όλο στην Ευρωλίγκα, με τη Φενέρμπαχτσε εκτός, στο οποίο μέτρησε 0/3 τρίποντα και ένα λάθος σε επτά λεπτά.

Σαφώς πιο πρόσφατη η περίπτση του Νέιθαν Μενσά που ήρθε να δώσει ανάσες στους Μιλουτίνοφ και Φαλ – εν τη απουσία του Μόουζες Ράιτ – στο ελληνικό κυρίως πρωτάθλημα. Δεν κόλλησε όμως και αποτέλεσε παραλθόν χωρίς να κάνει αισθητή την παρουσία του.

Ο «τερματοφύλακας» Μενσά είχε όλα κι όλα δύο παιχνίδια στο ενεργητικό του στην Ευρωλίγκα με 5μιση λεπτά συνολικά, χωρίς να κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητικού σταφ. Στο διάστημα της παρουσίας του πρόλαβε να αγωνιστεί σε 6 αγώνες στην Stoiximan GBL, έχοντας 5.2 πόντους και 4 ριμπάουντ μέσο όρο σε 15 λεπτά συμμετοχής