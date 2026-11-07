Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από τη Μαδρίτη νικητής και όπως έχει δείξει η ιστορία, μόνο εύκολο δεν είναι το εγχείρημα αυτό.

Ναι μεν αντιμερώπισε μία λαβωμένη από τραυματισμούς και αναποδιές Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι προέκυψε και το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής του Φακούντο Καμπάτσο δίπλα σε αυτά των Μαλεντόν και Γιάντουνεν. Σαφώς και η περιφερειακή γραμμή της Βασίλισσας ήταν τόσο αδειανή που ο βετεράνος και δίχως δευτερόλεπτο μέχρι την 10η στροφή Σέρχιο Γιουλ, αγωνίστηκε για 19’53”, ο Πρόσιντα σχεδόν 25′ και ο Σούλγκα άλλα 4μιση. Αθλητές που πιθανότατα – χωρίς απουσίες – δεν θα βρίσκονταν καν στη 12άδα.

Ελάχιστη σημασία έχουν όλα αυτά όμως ήδη, την παραμικρή την Άνοιξη που κρίνονται όλα στην Ευρωλίγκα. Για να φτάσει όμως μια ομάδα σε αυτό το χρονικό σημείο και να είναι ευχαριστημένη με τη θέση και τις διασταυρώσεις της, θα πρέπει να έχει φτιάξει τον δρόμο της από πριν. Και ο Παναθηναϊκός φροντίζει επ’ αυτού. Αυτό έπραξε και στη Μαδρίτη ακόμα κι αν χρειάστηκε έναν εξωγίηνο Ναν στην τελευταία περίοδο.

Η επική ατάκα του Ομπράντοβιτς για την εμφάνιση του Ναν Ο Κέντρικ Ναν έκανε «όργια» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τον αποθέωσε με μία επική ατάκα!

Ο Παναθηναϊκός απέδρασε από τη Movistar Arena σε ένα τρελό ματς σκέτη… συγχορδία, λίγες ώρες πριν τις back to back συναυλίες στο γήπεδο της Ρεάλ που μετατόπισαν το παιχνίδι για την Τετάρτη (4/11).

Άλλωστε πόσοι θα είναι αυτοί που θα καταφέρουν να περάσουν από τη Μαδρίτη; Την περασμένη αγωνιστική περίοδο πάντως η μόνη ομάδα που τα κατάφερε ήταν ξανά ο Παναθηναϊκός.

Από τη εκκίνηση δηλαδή της περιόδου 2025-26 και έπειτα, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει χάσει στην έδρα της μόνο από τους πράσινους. Μαζί με τη σειρά των playoffs κόντρα στη Χάποελ, οι Μαδριλένοι μέτρησαν 20-1 ρεκόρ στο «σπίτι» τους πέρυσι ενώ πριν φύγει με το διπλό η ομάδα του Ομπράντοβιτς από την ισπανική πρωτεύουσα, Παρτιζάν (86-76), Βιλερμπάν (111-92) και Φενέρμπαχτσε (95-76), είχαν υποστεί ό,τι και ΟΛΟΙ την περασμένη σεζόν.

Τέτοια εποχή είχε αποδράσει και την περσινή σεζόν από τη Μαδρίτη ο Παναθηναϊκός πιο εύκολα απ’ ότι φέτος (77-87), ενώ εκεί πείστηκε η αρμάδα του Εργκίν Αταμάν ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής τη σεζόν 2023-24. Όταν θριάμβευσε επί της «Βασίλισσας» μετά τη διακοπή για τα εγχώρια Κύπελλα και τις Εθνικές ομάδες με 86-97.

Με άλλα λόγια ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της τις τρεις από τις τέσσερις τελευταίας επισκέψεις του.