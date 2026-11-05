Ο Παναθηναϊκός έδειξε τάσεις… αυτοκτονίας στη Μαδρίτη απέναντι σε μία λαβωμένη και αποδεκατισμένη στην περιφέρειά της Ρεάλ. Που βέβαια προερχόταν από δέκα σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και μόνο ως αμελητέο δεν μπορεί να ληφθεί το τεράστιο «διπλό» που πήρε στην παράταση (112-115).

Ό,τι απουσίες κι αν είχε το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ, ελάχιστοι είναι εκείνοι που θα μπορέσουν να περάσουν από τη Movistar Arena και στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι που μετράει. Για να έρθει αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό του 86,2% ποσοστό στα δίποντα (25/29) και των 12 παραπάνω ριμπάουντ κόντρα σε μία ομάδα που έχει τον Ταβάρες κάτω από το καλάθι, έπρεπε ο Κέντρικ Ναν να γίνει Κέντρικ Ναν. Τόσο απλά.

Η επιστροφή του Αμερικανού σταρ στη δράση έδειξε ότι μπέρδεψε κάπως τον μοιρασμένο σε ρόλους και ευθύνες Παναθηναϊκό διότι δεν μπήκε ένας απλός ρολίστας στο ροτέισον. Αλλά ο ηγέτης αυτού του συνόλου όσες προσωπικότητες και σταρ κι αν ήρθαν το καλοκαίρι.

Ο Κέντρικ Ναν είναι ο αρχισκόρερ του Παναθηναϊκού, εκείνος που παίρνει τις περισσότερες φορές τις αποφάσεις. Ο σούπερ σταρ του και αυτό δεν αλλάζει έτσι εύκολα. Το βράδυ της Τετάρτης – λόγω συναυλιών στο γήπεδο της Ρεάλ – έδειξε όλο του το μεγαλείο στη Μαδρίτη.

Εκεί που μέχρι την εκκίνηση της 3ης περιόδου, ο Κέντρικ Ναν είχε 8 πόντους, στο φινάλε των 40′ που δεν έφταναν βέβαια για να αναδείξουν νικητή, ο ίδιος είχε γράψει 31. Δηλαδή σημείωσε 23 πόντους στην τελευταία clutch περίοδο, εκεί που η μπάλα ζυγίζει περισσότερο και η άμμος στην κλεψίδρα αδειάζει γρηγορότερα.

Ο Κέντρικ Ναν αποφάσισε να πάρει τον Παναθηναϊκό στις πλάτες του, έβαλε 18 πόντους (!) σερί εκείνος για τους πράσινους και δεν έγινε απλά παράγοντας του αγώνα. Αλλά ο απόλυτος πρωταγωνιστής ενός ντέρμπι που τα είχε ΟΛΑ.

Με τους 23 πόντους του στην τελευταία περίοδο, βελτίωσε το δικό του σερί που κρατούσε από τις 17/12 και τη συνάντηση του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι στο ΟΑΚΑ. Εκεί που είχε ισοφαρίσει τους 21 πόντους του Τόνι Ντάγκλας (Εφές εναντίον Φενέρ 19/1/18). Με τη διαφορά ότι έχει άλλη βαρύτητα να τα βάλεις όλα στην εναρκτήρια περίοδο ενός αγώνα και άλλη στην τελευταία. Όπως το είχε κάνει ο άσος της Εφές τότε και τώρα ο Κέντρικ Ναν στη Μαδρίτη.

Οι 23 πόντοι του @nunnbetter_ στην 4η περίοδο του αγώνα του #paobc εναντίον της Ρεάλ στη Μαδρίτη είναι ρεκόρ πόντων από έναν παίκτη σε μια περίοδο στην ιστορία της #euroleague σπάζοντας το δικό του ρεκόρ (21) στις 17/12/2024 vs Μιλάνο & του Τόνι Ντάγκλας (Εφες vs Φενέρ 19/1/2018) — Yannis Psarakis (@YPsar) November 4, 2026

Μία ευγενική υπενθύμιση προς όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού αλλά και τους φαν του μπάσκετμπολ στην Ευρώπη, πώς όποιος κι αν έρθει στη «γηραιά ήπειρο», όποιος νέος κι αν εμφανιστεί, πάντα θα υπάρχει ο Κέντρικ Ναν. Τόσο απλά.