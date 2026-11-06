Σιγά μην έλειπε ο Νόβακ Τζόκοβιτς από αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα.

Σε συνήθεια ή και παράδοση φαίνεται πως εξελίσσεται ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα κάθε χρονιά. Και αποκτά έναν μόνιμο θαμώνα. Τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο σπουδαίος Σέρβος τενίστας και κάτοχος των περισσότερων τίτλων Grand Slam, έδωσε το παρών στη Sunel Arena για την αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της Euroleague. Παρέα με τον γιο του αυτή τη φορά.

Πριν πάρει θέση για να παρακολουθήσει την «ερυθρόλευκη» κόντρα, ο Νόλε είχε τα είπε για 1-2 λεπτά δίπλα από την πλάγια γραμμή με τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο που κάθεται εκεί με την οικογένειά του καθώς και τον Νίκο Λεπενιώτη που μάλιστα του έδειξε κάτι στο κινητό και γέλασαν.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε βρεθεί και την περασμένη σεζόν στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει ματς του Ολυμπιακού αλλά και εκείνο με τον Ερυθρό Αστέρα, ομάδα που υποστηρίζει και δεν το έχει κρύψει.