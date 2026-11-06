Ασύνδετος, ακίνδυνος, μακριά από τον καλό του εαυτό και τις σωστή του λειτουργία. Η επάνοδος του Εβάν Φουρνιέ μάλλον μπέρδεψε τον μαχητικό έστω Ολυμπιακό των προηγούμενων εβδομάδων που έβρισκε παρά τα προβλήματά του τη λύση.

Αυτή τη φορά όμως το πρώτο 20λεπτο εξελίχθηκε εφιαλτικά για την ομάδα του Πειραιά. Το ένα άστοχο σουτ διαδεχόταν το άλλο ή πιο σωστά η μία κακή επιλογή την επόμενη.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε παιχνίδι ούτε από PnR, ελλείψει Μοντέρο η ISO φύση του είναι ούτως ή άλλως αποδυναμωμένη και κάπως έτσι έφτασε να κυνηγάει διαφορά 18 πόντων στην ανάπαυλα.

Οι 22 πόντοι που σημείωσε κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, συνιστά τη χειρότερη επιθετικά, εντός έδρας επίδοση της ιστορίας του σύμφωνα με το… ανοιχτό βιβλίο Γιάννη Ψαράκη.

Οι 22 πόντοι του #olympiacosbc στο 1ο ημίχρονο του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα είναι οι λιγότεροι στην ιστορία του στη #euroleague σε εντός έδρας αγώνα.

Προηγούμενη χειρότερη επίδοση οι 23 εναντίον της Μακάμπι Τελ Αβίβ (2012-13) — Yannis Psarakis (@YPsar) November 6, 2026

Για να συμβεί αυτό έπρεπε ο Σάσα Βεζένκοφ να σκοράρει 11 πόντους με 5/9 σουτ εντός παιδιάς και όλοι οι υπόλοιποι 4/24. Αποκαρδιωτικό.