Αναλυτικά και διεξοδικά αναφέρθηκε το ζήτημα του Τάιλερ Ντόρσεϊ στην εκπομπή Floor Generals του καναλιού Betarades, βάζοντας κάτω τα δεδομένα.

Η κακοδαιμονία «χτύπησε» αδυσώπητα τον Ολυμπιακό το τελευταίο διάστημα στην περιφερειακή του γραμμή το τελευταίο διάστημα με τον Εβάν Φουρνιέ αρχικώς αλλά κυρίως τον Γιαν Μοντέρο που θα λείψει για αρκετό διάστημα. Εν μέσω αυτής της κατάστασης, υπάρχει και το ανοιχτό προς επίλυση ζήτημα του Τάιλερ Ντόρσεϊ, το στάτους του οποίου δεν έχει διαφοροποιηθεί.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ που βοήθησε τα μέγιστα ούτως ώστε να φτάσει ο Ολυμπιακός μέχρι την πηγή επιτέλους την περίοδο 2025-26 και να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, τιμωρήθηκε από την ομάδα παραμονές του αγώνα με τη Μπαρτσελόνα για το ξέσπασμά του στα social media με υπόνοιες. Και μπήκε στον… πάγο, αφού του επιβλήθηκε τιμωρία ενός μήνα από τον σύλλογο.

Ο Ολυμπιακός έδειξε την αυστηρότητά του, έστειλε μήνυμα στον ίδιο τον Ντόρσεϊ αλλά και προς πάσα κατεύθυνση και παράλληλα κέρδισε χρόνο ως προς την επόμενη μέρα όσον αφορά τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Στην ουσία όμως και όπως τόνισε ο Μιχάλης Στεφάνου στην εκπομπή «Floor Generals» την Τετάρτη το βράδυ (4/11) στο κανάλι του Youtube, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Πέρα από την πρόθεση της διοίκησης των «ερυθρολεύκων» ότι ο Ντόρσεϊ δεν πωλείται όσο όσο.

Παρότι – για την ώρα – το αδιέξοδο ανάμεσα στις δύο πλευρές υπάρχει, η συμπεριφορά του front office του Ολυμπιακού δείχνει ότι μετά την τιμωρία του ενός μήνα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα τεθεί κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για να τον αξιοποιήσει όπως εκείνος επιθυμεί.

Με λίγα λόγια, δεν έχει μπει πωλητήριο στον ίδιο τον αθλητή από πλευράς Ολυμπιακού μόνο και μόνο για να αποκομίσει ένα ή ενάμιση εκατομμύριο και να τα δώσει σε ένα άλλο συμβόλαιο. Αυτό είναι κάτι που δεν ενδιαφέρει τη διοίκηση των Πειραιωτών.

Από εκεί και πέρα, αν έρθει ο ΠΑΟΚ ή η οποιαδήποτε άλλη ομάδα και σκάσει ένα εξωφρενικό πόσο (δεν έχει μπει πωλητήριο άρα και τιμή εκκίνησης διαπραγματεύσεων), τότε ο Ολυμπιακός θα κάτσει να συζητήσει το ενδεχόμενο αυτό αφού προέκυψαν και φθορές με την πλευρά του παίκτη.

Ή αν προκύψει από αλλού στο εξωτερικό ενδεχόμενο να λάβει ο Ολυμπιακός κάποια χρήματα και να συμπεριληφθεί ως πιθανό αντάλλαγμα. Αλλά ακόμα κι έτσι πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να χτυπήσει την πόρτα των Πειραιωτών για κάτι τέτοιο αφού ο Ολυμπιακός δεν τον βγάζει στο σφυρί.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ανήκει στην ομάδα, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της μέχρι τον Ιούλη, έχει μεγάλη χρηματιστηριακή αξία και έτσι λογίζεται από τον Ολυμπιακό και τη διοίκησή του. Το ζήτημα είναι πως ο ίδιος θα συμπεριφερθεί αλλά και ο Γιώργος Μπαρτζώκας όταν η τιμωρία του λήξει και επιστρέψει στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου.

Αναλυτικότερα τα όσα ειπώθηκαν από τον Μιχάλη Στεφάνου αλλά και η εκτίμηση του Σωτήρη Βετάκη για το ζήτημα στην μπασκετική εκπομπή του καναλιού, από το 1:35:24 και μετά: