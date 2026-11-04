Ο Κέντρικ Ναν έκανε «όργια» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τον αποθέωσε με μία επική ατάκα!

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε μία τεράστια νίκη στην Ισπανία απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (04/11, 112-115 παρ.), για τη 10η αγωνιστική της Euroleague.

Οι δύο ομάδες έδωσαν μία πραγματική «μάχη», με τον Κέντρικ Ναν να είναι από άλλο πλανήτη!

Ο Αμερικανός γκαρντ σκόραρε 33 πόντους «κουβάλησε» στις πλάτες του την ομάδα του, σκοράροντας 24 στην τέταρτη περίοδο, με μία «μαγική» εμφάνιση!

Στο τέλος της αναμέτρησης ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς «έδωσε» μία επική ατάκα για τον παίκτη του. Συγκεκριμένα, τόνισε στη συνέντευξη Τύπου πως πρώτη φορά στην καριέρα του βλέπει κάποιον να έχει περισσότερα ματς απ’ ότι προπονήσεις!

Αναλυτικά, τι είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Τρομερό ματς απόψε. Το ότι κρίθηκε στην παράταση σημαίνει ότι και οι δύο ομάδες είχαν την δυνατότητα να κερδίσουν το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την σημαντική νίκη και στη Ρεάλ Μαδρίτης για τον τρόπο που έπαιξε».

Για το τι είπε στην ομάδα για να μπορέσει να πάρει τη νίκη μετά από δύο δύσκολες νίκες:

«Δεν καταλαβαίνω γιατί αναφερθήκατε σε δύο δύσκολες νίκες. Είναι μια απαιτητική σεζόν, στην οποία μπορούν να συμβούν τα πάντα. Είχε προηγηθεί η ήττα από την Εφές, ενώ είχαμε και το παιχνίδι του Σαββατοκύριακου (σ.σ. η ήττα με τον Άρη).

Τα λάθη είναι κάτι που συζητάμε και αναλύουμε, όπως κάναμε και μετά την αναμέτρηση με τον Άρη, όπου είχαμε κάνει 20 και είχαμε χάσει 23 τρίποντα. Διαθέτουμε επιθετικό ταλέντο και δυνατότητες, όμως πρέπει να φροντίσουμε να περιορίσουμε τα λάθη μας.

Το παιχνίδι με τη Ρεάλ ήταν πολύ σημαντικό και έπρεπε να αξιοποιήσουμε τον αιφνιδιασμό, καθώς παίζει σε μεγάλο ρυθμό. Αυτό ήταν κάτι που είχαμε συζητήσει, το δουλέψαμε και το είδαμε να εφαρμόζεται και στο παρκέ. Είχαμε μελετήσει πολύ προσεκτικά τα βίντεο».

Για τον Ναν και τους 23 πόντους στην τέταρτη περίοδο:

«Δεν μου έχει συμβεί ποτέ στην ζωή μου να έχω παίκτη που έχει περισσότερα ματς από όσο έχει κάνει προπονήσεις. Δεν είχε κανονική προετοιμασία. Πρώτο ματς με μισή προπόνηση, δεν είναι εύκολο για εκείνον Αγαπάει το μπάσκετ, δουλεύει σκληρά. Όλοι ξέρουν πόσο ταλαντούχος είναι. Είναι κάτι που περιμέναμε. Πρέπει να έχουμε υπομονή, όπως και με τον Σλούκα, με όλους που ήταν τραυματίες. Δεν είναι εύκολο. 2-3 μήνες εκτός και συνεχίσει να παίζει, να βρίσκει ρυθμό. Έκανε ένα τρομερό επιθετικό παιχνίδι σήμερα».