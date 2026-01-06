Η εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό την περασμένη Παρασκευή (2/1) άνοιξε… πληγές στον Παναθηναϊκό και η Αρμάνι Μιλάνο παρά τις σημαντικές απουσίες της, το εκμεταλλεύτηκε. «Μύρισε αίμα» και χτύπησε στο ψαχνό.

Ο Ποέτα μετρά πλέον 3/3 κόντρα σε ελληνικές ομάδες, με τους Λομβαρδούς να σκαρφαλώνουν στα πρόθυρα των playoffs παρά το κακό τους ξεκίνημα και φέτος. Η παρέα του Μπρους, του Νίμπο και του Λορένζο Μπράουν πέρασε χειροπέδες στον αποπροσανατολισμένο Παναθηναϊκό που δεν πατάει καλά και βρίσκεται στις αρχές κρίσης. Βυθίζοντάς τον ακόμα περισσότερο στις σκέψεις του.

Το βράδυ της Τρίτης (6/1) ανήμερα των Θεοφανείων, οι «πράσινοι» ένιωσαν ότι βούτηξαν για τον σταυρό σε κρύα και αχαρτογράφητα νερό. Και όχι σε γνώριμες συνθήκες, μη γνωρίζοντας που να ψάξουν.

Το «τριφύλλι» χαμένο, υποκλίθηκε στην ανωτερότητα της Αρμάνι Μιλάνο στο δεύτερο ημίχρονο, όπου έβαλε 49 πόντους στον Παναθηναϊκό στο διάστημα αυτό και δέχθηκε μόλις 31. Το ηχηρό μήνυμα εμψύχωσης πριν την έλευση της αποστολής στο Telekom Center Athens από δεκάδες φίλους της ομάδας δεν έπιασε τόπο. Ούτε η πρωτοβουλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να παρευρεθεί στην προπόνηση του αγωνιστικού τμήματος μετά την ήττα στο ντέρμπι από τον «αιώνιο» αντίπαλο.

Από τις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου με τον πρώην Λορένζο Μπράουν μπροστάρη, η Αρμάνι πέρασε μπροστά και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακόμα κι όταν πρωτεύοντος του αρχηγού Κώστα Σλούκα, ο Παναθηναϊκός ισορρόπησε στα τέλη της τρίτης περιόδου. Στο φινάλε όμως παραδόθηκε.

Οι παρευρισκόμενοι στο γήπεδο, απογοητευμένοι γαρ, άρχισαν να αποχωρούν 3-4 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, βλέποντας την ομάδα τους να μην μπορεί να αντιδράσει. Όσοι παρέμειναν, έγιναν μάρτυρες ασυνήθιστων στιγμών σε άνευ όρων παράδοση. Κάτι που δεν άντεξε και ένας μικρός φαν της ομάδας, ο οποίος δάκρυσε όταν η διαφορά ανέβηκε τους 10 πόντους στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης μάλιστα, το βάρυνε λίγο περισσότερο όταν ακούστηκαν και μερικές χλιαρές αποδοκιμασίες από το φίλαθλο κοινό στο φινάλε που δεν άντεξε στο θέαμα. Βέβαια αυτές καλύφθηκαν από χειροκρότημα στη συνέχεια, μετά τη δεύτερη σερί εντός έδρας ήττα.

Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα για τους «πράσινους» που όμως εκπέμπουν σήμα… SOS.