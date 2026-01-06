Οι φίλοι του Παναθηναϊκού έστειλαν το δικό τους μήνυμα στήριξης στους «πράσινους» πριν από το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο.

Οι προηγούμενες ώρες είχαν αρκετή εσωστρέφεια και «μουρμούρα» για τον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Άλλωστε είναι γνώρισμα των Βαλκάνιων τα… άκρα. Από την απόλυτη αποθέωση στην «μαυρίλα» μέσα σε χρόνο de te. Λόγω ενός αποτελέσματος.

Η εντός έδρας, δέκατη στη σειρά στην Ευρώπη συνολικά στο head to head, ήττα από τον «αιώνιο» αντίπαλο Ολυμπιακό και ο τρόπος που αυτή ήρθε, πλήγωσε τον Παναθηναϊκό. Από την κορφή μέχρι τα νύχια.

Και όπως έχει κάνει ξανά στο παρελθόν ο κόσμος του, φρόντισε να δείξει έμπρακτα τη στάση και τη θέση του. Οι φίλοι των «πρασίνων» όχι μόνο δεν έστησαν τον… τοίχο – που θα ήταν υπερβολή αν συνέβαινε – το αγωνιστικό τμήμα αλλά βροντοφώναξαν με τον τρόπο τους πως… «εδώ είμαστε».

Αρκετές δεκάδες κόσμου άναψαν καπνογόνα και προϋπάντησαν τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του, πριν εκείνοι μπουν στα αποδυτήρια για να ετοιμαστούν για το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο.

Στο πλευρό του αγωνιστικού τμήματος ο κόσμος που ζήτησε το 8ο.