Για περίπου έναν μήνα εκτός δράσης θα μείνει ο Τάισον Γουόρντ. Σε ποια παιχνίδια του Ολυμπιακού θα είναι απών;

Άσχημα μαντάτα για τον Ολυμπιακό, καθώς «χάνει» τον Τάισον Γουόρντ για τις επόμενες εβδομάδες!

Ο Αμερικανός φόργουροντ αντιμετωπίζει οστικό οίδημα στην πρόσθια μοίρα του έξω κνημιαίου κονδύλου.

Ένας τραυματισμός, που θα τον κρατήσει στα «πιτς» για περίπου έναν μήνα. Ένα πολύ μεγάλο διάστημα και την ώρα, που οι Πειραιώτες έχουν μπροστά τους και ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα.

Ο Τάισον Γουόρντ εξήγησε στους Betarades γιατί δεν αγχώνεται για τον Ολυμπιακό (video) Ο Τάισον Γουόρντ μαθαίνει γρήγορα την πραγματικότητα του Ολυμπιακού, κάτι που φάνηκε και από τα όσα είπε στους Betarades μετά την εντός έδρας ήττα από την Εφές.

Αν εν τέλει, μείνει εκτός δράσης για τέσσερις εβδομάδες, θα «χάσει» όλες τις αναμετρήσεις της ομάδας του, μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου.

Γεγονός, που σημαίνει πως -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- θα είναι εκτός αποστολής και στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» για τη φετινή σεζόν στη Euroleague.

Κι αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (02/01/2026, 21:15) στο Telecom Center Athens στις 2 Ιανουαρίου.

Φυσικά, πολλές θα είναι η αναμέτρηση, που θα «χάσει» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ενώ ανάμεσα σε αυτές -πιθανότατα- θα είναι και το αναβληθέν παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε.

Αν η αποθεραπεία του κυλήσει ομαλά και προχωρήσει χωρίς επιπλοκές, πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να τον έχει ξανά διαθέσιμο στις 14 Ιανουαρίου, όταν και θα παίξει με την Παρτιζάν (14/01/2026, 21:30).

Ωστόσο, θα προέρχεται από ένα μεγάλο διάστημα χωρίς προπονήσεις. Για την ιστορία, ο Τάισον Γουόρντ τη φετινή σεζόν μετρούσε 7.2 πόντους, με 2.5 ριμπάουντ και 3.1 ριμπάουντ ανά 19:49” κατά μέσο όρο.

Αναλυτικά, τα ματς που -κατά πάσα πιθανότητα- θα «χάσει» ο Τάισον Γουόρντ: